Вручили ребёнку сладкий подарок? Врач рассказала, как именно он навредит здоровью

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, ребёнку в день можно не более 30 г добавленного сахара, то есть примерно шесть чайных ложек, или 2−3 конфеты в день. Речь идёт именно про добавленный сахар из сладостей, газировок, сладких йогуртов и прочего, а не фруктов. Фруктовый сахар организм превращает в энергию, а вот обилие добавленного может привести к:

ожирению (глюкоза не расщепляется, а накапливается в тканях и внутренних органах, разрушая их);

диабету 2-го типа;

проблемам с сосудами;

сниженному иммунитету (сахар питает вредные бактерии кишечника, а полезные, наоборот, слабеют);

перевозбуждению;

кариесу.

Врач посоветовала не демонизировать сладости, а следовать основным правилам:

делать питание сбалансированным; регулярно питаться (сытый ребёнок реже тянется к конфете); выдавать сладкое порционно и дозированно.

А если без сладкого подарка ребёнка оставлять не хочется, то вот тут можно посмотреть, что дешевле — купить сладости или сделать самому.