Здоровье
03:00, 03 января 2024
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Вручили ребёнку сладкий подарок? Врач рассказала, как именно он навредит здоровью

Дети любят Новый год не только потому, что им дарят новые игрушки — с не менее горящими глазами они ждут сладкие подарки, ведь тогда можно будет с чистой совестью слопать весь пакет. Лучше всего забрать конфеты у ребёнка и выдавать ему по паре в день. Иначе ребёнок переест сладкого, а чем это грозит — рассказала специалистка.

Вручили ребёнку сладкий подарок? Врач рассказала, как именно он навредит здоровью
© Jennifer Bonauer / Unsplash

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, ребёнку в день можно не более 30 г добавленного сахара, то есть примерно шесть чайных ложек, или 2−3 конфеты в день. Речь идёт именно про добавленный сахар из сладостей, газировок, сладких йогуртов и прочего, а не фруктов. Фруктовый сахар организм превращает в энергию, а вот обилие добавленного может привести к:

  • ожирению (глюкоза не расщепляется, а накапливается в тканях и внутренних органах, разрушая их);
  • диабету 2-го типа;
  • проблемам с сосудами;
  • сниженному иммунитету (сахар питает вредные бактерии кишечника, а полезные, наоборот, слабеют);
  • перевозбуждению;
  • кариесу.

Врач посоветовала не демонизировать сладости, а следовать основным правилам:

  1. делать питание сбалансированным;
  2. регулярно питаться (сытый ребёнок реже тянется к конфете);
  3. выдавать сладкое порционно и дозированно.

А если без сладкого подарка ребёнка оставлять не хочется, то вот тут можно посмотреть, что дешевле — купить сладости или сделать самому.

Автор:Ника Белова
Редакция
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