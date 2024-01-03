Вручили ребёнку сладкий подарок? Врач рассказала, как именно он навредит здоровью
Дети любят Новый год не только потому, что им дарят новые игрушки — с не менее горящими глазами они ждут сладкие подарки, ведь тогда можно будет с чистой совестью слопать весь пакет. Лучше всего забрать конфеты у ребёнка и выдавать ему по паре в день. Иначе ребёнок переест сладкого, а чем это грозит — рассказала специалистка.
По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух, ребёнку в день можно не более 30 г добавленного сахара, то есть примерно шесть чайных ложек, или 2−3 конфеты в день. Речь идёт именно про добавленный сахар из сладостей, газировок, сладких йогуртов и прочего, а не фруктов. Фруктовый сахар организм превращает в энергию, а вот обилие добавленного может привести к:
- ожирению (глюкоза не расщепляется, а накапливается в тканях и внутренних органах, разрушая их);
- диабету 2-го типа;
- проблемам с сосудами;
- сниженному иммунитету (сахар питает вредные бактерии кишечника, а полезные, наоборот, слабеют);
- перевозбуждению;
- кариесу.
Врач посоветовала не демонизировать сладости, а следовать основным правилам:
- делать питание сбалансированным;
- регулярно питаться (сытый ребёнок реже тянется к конфете);
- выдавать сладкое порционно и дозированно.
А если без сладкого подарка ребёнка оставлять не хочется, то вот тут можно посмотреть, что дешевле — купить сладости или сделать самому.