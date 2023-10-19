Здоровье
11:40, 19 октября 2023
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Все на одного. Есть ли шанс подхватить одновременно ковид, простуду и грипп

Сезон простуд не проходит бесследно для многих россиян. Причём некоторые успевают переболеть за несколько месяцев не один раз. Но одно дело, когда вирусы атакуют вас по очереди, а другое — если набрасываются все сразу. Вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, можно ли заразиться одновременно коронавирусом, ОРВИ и гриппом.

Все на одного. Есть ли шанс подхватить одновременно ковид, простуду и грипп
© PxHere

Когда человек болеет какой-то простудой, организм интенсивнее вырабатывает интерферон, борющийся с возбудителем инфекции. При повышенном уровне интерферона заразиться чем-то ещё практически невозможно, отметил вирусолог.

Есть и ещё один немаловажный фактор — больной человек обычно ведёт более изолированный образ жизни, в основном сидит дома. И это тоже снижает вероятность подхватить какую-то ещё заразу, сказал профессор «Радио 1».

Так что, заболев ОРВИ, можно выдохнуть: ковид уже не страшен. Хотя лучше, конечно, вообще ничем не болеть. Чтобы пережить сезон простуд без проблем, стоит даже поменять рацион. Вот какие продукты помогут.

А здесь можно почитать про «постпростудный синдром». Это как постковид, только заболевание вызывают другие вирусы. Если коротко: оказалось, простуда, как и COVID-19, имеет долгосрочные последствия, и каждый пятый не может до конца выздороветь.

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