Во всём видите сплошные минусы? Учёные подтвердили, что это горе от ума
Многие пессимисты могут подтвердить — стоит им только завести свою шарманку про негативные стороны жизни или неблагоприятные прогнозы, как найдётся оптимист, который попытается перетянуть одеяло на себя и начнёт благоухать позитивом во все стороны. Но британские учёные подтвердили, что пессимисты на самом деле не душнилы, а реалисты с высоким интеллектом.
Британские учёные из Университета Бата 10 лет следили за 36 000 семей и их настроем по жизни. И в итоге оказалось, что люди с высоким IQ, отличным образованием и хорошо развитыми когнитивными способностями более здраво оценивают окружающий мир и не склонны к постоянному оптимизму. И даже наоборот — имеют склонность к пессимизму.
Среди умных людей таких мрачно настроенных оказалось больше на 22%, а оптимистов на 35% меньше. Чаще всего позитивные люди строили далеко идущие планы о будущем и финансовом благополучии, но в итоге оказывались на бобах. А вот пессимисты часто здраво оценивали возможности и добивались большего, чем планировали.
Под высокими когнитивными способностями учёные понимали память, развитую речь, математические способности и флюидный интеллект, то есть накопленные за жизнь знания, которые человек может применять не только в привычных условиях, но и в нестандартных ситуациях. Иными словами, его возможность адаптироваться и решать проблемы.
Но развивать нужно ещё и эмоциональный интеллект, он по жизни точно пригодится. Узнать его уровень можно по 7 фразам в лексиконе. А каким — читайте здесь.