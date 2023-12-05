Во всём видите сплошные минусы? Учёные подтвердили, что это горе от ума

Британские учёные из Университета Бата 10 лет следили за 36 000 семей и их настроем по жизни. И в итоге оказалось, что люди с высоким IQ, отличным образованием и хорошо развитыми когнитивными способностями более здраво оценивают окружающий мир и не склонны к постоянному оптимизму. И даже наоборот — имеют склонность к пессимизму.

Среди умных людей таких мрачно настроенных оказалось больше на 22%, а оптимистов на 35% меньше. Чаще всего позитивные люди строили далеко идущие планы о будущем и финансовом благополучии, но в итоге оказывались на бобах. А вот пессимисты часто здраво оценивали возможности и добивались большего, чем планировали.

Под высокими когнитивными способностями учёные понимали память, развитую речь, математические способности и флюидный интеллект, то есть накопленные за жизнь знания, которые человек может применять не только в привычных условиях, но и в нестандартных ситуациях. Иными словами, его возможность адаптироваться и решать проблемы.

Но развивать нужно ещё и эмоциональный интеллект, он по жизни точно пригодится. Узнать его уровень можно по 7 фразам в лексиконе. А каким — читайте здесь.