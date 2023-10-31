Всего 3 минуты — и давление в норме. Названа главная польза прогулок

Как отметили медики, прогулки на свежем воздухе особенно полезны для малоподвижных людей. Кто-то по 12 часов сидит на работе в офисе, а кому-то весь день приходится проводить за рулём. Если так жить, можно заработать кучу заболеваний.

Специалисты посоветовали гулять каждый день за 1,5–2 часа до или после еды. Вот как меняется организм за 60 минут прогулки.

Уже через 3 минуты нормализуется давление.

Через 15 минут снижается уровень сахара в крови.

Через 30 минут ускоряется обмен веществ. Чем интенсивнее двигаетесь, тем больше калорий потратите.

Через 40 минут уменьшается риск развития ишемической болезни сердца у пожилых.

Через 60 минут улучшается настроение, проходит стресс.

Во время прогулки нужно дышать через нос, отметили врачи. Позаботьтесь также об обуви — она должна быть удобной, желательно на толстой подошве с хорошим супинатором. По возможности гуляйте в парках, подальше от дорог.

А вот пресловутые 10 000 шагов делать не обязательно, ведь это — выдуманная норма. Вместо шагомера лучше завести одну простую привычку, которая поможет снизить риск сердечных болезней