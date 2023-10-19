Всего два бутера с колбасой — и привет, диабет. Вот как можно снизить риски

Участники исследования каждые 2 или 4 года проходили опрос о своих пищевых привычках. За 36 лет из 216 695 человек сахарный диабет второго типа развился у 22 000. Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана сопоставили данные опросников со статистикой заболеваемости.

У тех, кто ел красное мясо больше всех, риск развития диабета был на 62% выше, чем у тех, кто ел меньше всех. Ежедневная порция обработанного мяса в 70 г увеличивала вероятность заболевания на 46%.

Что такое 70 г красного мяса?

полторы сосиски;

5 ломтиков ветчины;

половина бургера;

треть обычного стейка;

пять столовых ложек фарша.

«Учитывая наши результаты и работы других исследователей, разумно было бы ограничить потребление красного мяса до одной порции (70 г) в неделю», — сказал профессор Уолтер Уиллетт.

Британские медики тоже советуют потреблять еженедельно не больше 70 г говядины, баранины или свинины, особенно в обработанном виде. Лучше заменить их орехами, нутом или фасолью — они снижают риск развития диабета на 30%, показало исследование.

А вот сыра как раз не стоит опасаться. Продукт многие годы демонизируют, утверждая, что он повышает холестерин и провоцирует диабет. Но всё оказалось не совсем так.