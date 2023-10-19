Всего два бутера с колбасой — и привет, диабет. Вот как можно снизить риски
Американские исследователи изучили пищевые привычки 200 000 человек и пришли к интересному выводу. Среди любителей поесть красного мяса оказалось немало диабетиков. Работа учёных показала: достаточно съедать всего два мясных бутерброда в неделю, чтобы вырос риск сахарного диабета второго типа. Даже одного гамбургера хватит. Но стоит заменить бутерброды на другой источник белка, и вероятность диабета существенно снижается.
Участники исследования каждые 2 или 4 года проходили опрос о своих пищевых привычках. За 36 лет из 216 695 человек сахарный диабет второго типа развился у 22 000. Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана сопоставили данные опросников со статистикой заболеваемости.
У тех, кто ел красное мясо больше всех, риск развития диабета был на 62% выше, чем у тех, кто ел меньше всех. Ежедневная порция обработанного мяса в 70 г увеличивала вероятность заболевания на 46%.
Что такое 70 г красного мяса?
- полторы сосиски;
- 5 ломтиков ветчины;
- половина бургера;
- треть обычного стейка;
- пять столовых ложек фарша.
«Учитывая наши результаты и работы других исследователей, разумно было бы ограничить потребление красного мяса до одной порции (70 г) в неделю», — сказал профессор Уолтер Уиллетт.
Британские медики тоже советуют потреблять еженедельно не больше 70 г говядины, баранины или свинины, особенно в обработанном виде. Лучше заменить их орехами, нутом или фасолью — они снижают риск развития диабета на 30%, показало исследование.
А вот сыра как раз не стоит опасаться. Продукт многие годы демонизируют, утверждая, что он повышает холестерин и провоцирует диабет. Но всё оказалось не совсем так.