Встал со стула — вывихнул колено. Врачи объяснили, как такое возможно и кто в зоне риска
Тем, кто занимается контактным видом спорта – футболом или хоккеем, знакома такая травма, как вывих надколенника. Это смещение коленной чашечки, после которого пациенту приходится носить специальный ортез, чтобы снизить нагрузку на сустав. Оказывается, заработать эту травму можно, даже не занимаясь спортом, заявили в Клинике Мэйо. Достаточно просто встать со стула.
Всё дело в особенностях анатомии. Некоторые люди могут получить вывих надколенника, просто встав со стула или во время обычной ходьбы.
Иногда надколенник возвращается на место сам. Но всё равно лучше провериться у ортопеда, чтобы исключить травмы хряща, посоветовали медики. К тому же врач может научить вправлять вывих самостоятельно.
Тем, кому не повезло с анатомией, могут помочь себе сами. Самый лучший способ избежать постоянных вывихов колена — укреплять ноги, квадрицепсы и бёдра.
Заодно можно снизить риск артрита коленного сустава.