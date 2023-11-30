Встал со стула — вывихнул колено. Врачи объяснили, как такое возможно и кто в зоне риска

Всё дело в особенностях анатомии. Некоторые люди могут получить вывих надколенника, просто встав со стула или во время обычной ходьбы.

Иногда надколенник возвращается на место сам. Но всё равно лучше провериться у ортопеда, чтобы исключить травмы хряща, посоветовали медики. К тому же врач может научить вправлять вывих самостоятельно.

Тем, кому не повезло с анатомией, могут помочь себе сами. Самый лучший способ избежать постоянных вывихов колена — укреплять ноги, квадрицепсы и бёдра.

Заодно можно снизить риск артрита коленного сустава.