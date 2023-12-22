Всё плывёт и отекает. Россиянкам рассказали о самом частом типе старения лица

По словам специалистки, у россиянок чаще всего встречается деформационно-отёчный тип. При нём:

обвисают веки, скулы, зона нижней челюсти и брыли;

углубляются носогубные складки;

появляются морщины грусти, которые спускаются ниже к подбородку;

становится больше подкожного жира и мягких тканей.

Из-за отсутствия тонуса в мышцах лицо выглядит более усталым, появляются отёки разной степени интенсивности. Поэтому и овал лица плывёт, и цвет кожи становится более бледным.

Как это предотвратить?

Раз в год делать процедуры со сфокусированным ультразвуком и радиоволной. Принимать коллагеностимулирующие препараты. Делать инъекции нейропротеина (ботулотоксина). В крайнем случае — контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты. Для улучшения качества кожи подойдут биоревитализация, биорепарация и световые (аппаратные) методики.

А ещё из ежедневной рутины стоит убрать 10 незаметных, но вредных привычек, которые ухудшают состояние кожи и приводят к раннему старению.