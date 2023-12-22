Всё плывёт и отекает. Россиянкам рассказали о самом частом типе старения лица
Борьбу с течением времени первым проигрывает организм, из-за этого и здоровье проседает, и красота потихоньку начинает тускнеть. У каждой нации есть свой частый тип старения, зная который можно предсказать, что случится с лицом, и придумать, как это предотвратить. Заранее предупредить россиянок решила косметолог и дерматолог Ирина Барабанова.
По словам специалистки, у россиянок чаще всего встречается деформационно-отёчный тип. При нём:
- обвисают веки, скулы, зона нижней челюсти и брыли;
- углубляются носогубные складки;
- появляются морщины грусти, которые спускаются ниже к подбородку;
- становится больше подкожного жира и мягких тканей.
Из-за отсутствия тонуса в мышцах лицо выглядит более усталым, появляются отёки разной степени интенсивности. Поэтому и овал лица плывёт, и цвет кожи становится более бледным.
Как это предотвратить?
- Раз в год делать процедуры со сфокусированным ультразвуком и радиоволной.
- Принимать коллагеностимулирующие препараты.
- Делать инъекции нейропротеина (ботулотоксина).
- В крайнем случае — контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты.
- Для улучшения качества кожи подойдут биоревитализация, биорепарация и световые (аппаратные) методики.
А ещё из ежедневной рутины стоит убрать 10 незаметных, но вредных привычек, которые ухудшают состояние кожи и приводят к раннему старению.