Здоровье
21:20, 22 декабря 2023
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Всё плывёт и отекает. Россиянкам рассказали о самом частом типе старения лица

Борьбу с течением времени первым проигрывает организм, из-за этого и здоровье проседает, и красота потихоньку начинает тускнеть. У каждой нации есть свой частый тип старения, зная который можно предсказать, что случится с лицом, и придумать, как это предотвратить. Заранее предупредить россиянок решила косметолог и дерматолог Ирина Барабанова.

Всё плывёт и отекает. Россиянкам рассказали о самом частом типе старения лица
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По словам специалистки, у россиянок чаще всего встречается деформационно-отёчный тип. При нём:

  • обвисают веки, скулы, зона нижней челюсти и брыли;
  • углубляются носогубные складки;
  • появляются морщины грусти, которые спускаются ниже к подбородку;
  • становится больше подкожного жира и мягких тканей.

Из-за отсутствия тонуса в мышцах лицо выглядит более усталым, появляются отёки разной степени интенсивности. Поэтому и овал лица плывёт, и цвет кожи становится более бледным.

Как это предотвратить?

  1. Раз в год делать процедуры со сфокусированным ультразвуком и радиоволной.
  2. Принимать коллагеностимулирующие препараты.
  3. Делать инъекции нейропротеина (ботулотоксина).
  4. В крайнем случае — контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты.
  5. Для улучшения качества кожи подойдут биоревитализация, биорепарация и световые (аппаратные) методики.

А ещё из ежедневной рутины стоит убрать 10 незаметных, но вредных привычек, которые ухудшают состояние кожи и приводят к раннему старению.

Автор:Ника Белова
Редакция
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