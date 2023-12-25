Вы принимаете душ неправильно. 3 главных правила, как соблюдать гигиену зимой
В холодное время зачастую хочется залезть под горячий душ или принять горячую ванну, чтобы согреться и забыть о том кошмаре, что царит за окном. Но это самая главная ошибка, считает эксперт по дерматологии Кондрахина. Потому что за кожей тела нужно следить так же тщательно, как и лица, но многие об этом почему-то забывают.
Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рассказала о 3 главных правилах, как соблюдать гигиену зимой и не угробить кожу.
- Не принимайте горячие ванны или душ дольше 10−15 минут. Иначе вы пересушите и без того сухую кожу, страдающую от раскалённого из-за батарей воздуха. Если после гигиенических процедур кожа красная и зудит — уменьшайте или температуру, или время.
- Принимайте ванны умеренных температур с экстрактами масел, делайте массаж, посещайте сауну — это важные моменты по уходу за кожей.
- После душа или ванны нужно нанести на слегка влажную кожу средства с натуральными маслами (например, ши и жожоба), церамидами и скваланом. Это поможет запереть влагу в коже и не даст той пересыхать.
А что насчёт бомбочек для ванны? С ними всё сложно. Врачи утверждают, что у них полно минусов, о которых можно узнать здесь. Но совсем от них отказываться не стоит, нужно просто тщательнее изучать состав.