Вы принимаете душ неправильно. 3 главных правила, как соблюдать гигиену зимой

Заведующая консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Ирина Кондрахина рассказала о 3 главных правилах, как соблюдать гигиену зимой и не угробить кожу.

Не принимайте горячие ванны или душ дольше 10−15 минут. Иначе вы пересушите и без того сухую кожу, страдающую от раскалённого из-за батарей воздуха. Если после гигиенических процедур кожа красная и зудит — уменьшайте или температуру, или время. Принимайте ванны умеренных температур с экстрактами масел, делайте массаж, посещайте сауну — это важные моменты по уходу за кожей. После душа или ванны нужно нанести на слегка влажную кожу средства с натуральными маслами (например, ши и жожоба), церамидами и скваланом. Это поможет запереть влагу в коже и не даст той пересыхать.

А что насчёт бомбочек для ванны? С ними всё сложно. Врачи утверждают, что у них полно минусов, о которых можно узнать здесь. Но совсем от них отказываться не стоит, нужно просто тщательнее изучать состав.