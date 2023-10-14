Выбери своего бойца. Стоматолог объяснила разницу между ирригатором и зубной нитью

Чтобы сохранить зубы максимально здоровыми, нужно тщательно за ними следить, уверена стоматолог-ортодонт Александра Козубенко. Она рассказала, что чистить зубы нужно два раза в день — утром и вечером, но не просто щёткой.

Каким должен быть порядок действий:

ирригатором выбить крупные кусочки пищи; зубной щёткой почистить зубы, как обычно; монопучковой щёткой тоже пройтись по зубам, она проникает в более труднодоступные места; зубная нить пригодится для межзубных участков; ополаскивателем (простая вода тоже подойдёт) смыть пасту .

Такой тщательный уход помогает следить за гигиеной полости рта и мешает камнеобразованию у людей, у которых есть к этому склонность, например, при неправильном прикусе.

Почему нельзя заменить зубную нить ирригатором?

Ирригатор не может пролезть в сложные места или проблемные, как у людей с неправильным прикусом, которых большинство — 75%. И даже если прикус был прекрасным, но пришлось когда-то поставить пломбы, коронки или импланты, то еда всё равно будет забиваться, и ирригатор не сможет её достать. Поэтому нитью без него справиться можно, а вот ирригатором без нити — нет.

Но при этом даже с таким подходом нужно делать и профессиональную чистку. Врачи рекомендуют раз в полгода захаживать к ним на удаление зубного камня и налёта.