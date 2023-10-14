Выбери своего бойца. Стоматолог объяснила разницу между ирригатором и зубной нитью
В кабинете стоматолога никто не хочет оказаться — ни дети, ни взрослые, правда, по совершенно разным причинам. И чтобы не попасть к врачу, нужно тщательно ухаживать за состоянием зубов. Поэтому, помимо простой чистки щёткой, хорошо бы ещё обрабатывать зубы ирригатором и нитью. В чём разница для зубов и без чего можно обойтись — ниже в материале.
Чтобы сохранить зубы максимально здоровыми, нужно тщательно за ними следить, уверена стоматолог-ортодонт Александра Козубенко. Она рассказала, что чистить зубы нужно два раза в день — утром и вечером, но не просто щёткой.
Каким должен быть порядок действий:
- ирригатором выбить крупные кусочки пищи;
- зубной щёткой почистить зубы, как обычно;
- монопучковой щёткой тоже пройтись по зубам, она проникает в более труднодоступные места;
- зубная нить пригодится для межзубных участков;
- ополаскивателем (простая вода тоже подойдёт) смыть пасту .
Такой тщательный уход помогает следить за гигиеной полости рта и мешает камнеобразованию у людей, у которых есть к этому склонность, например, при неправильном прикусе.
Почему нельзя заменить зубную нить ирригатором?
Ирригатор не может пролезть в сложные места или проблемные, как у людей с неправильным прикусом, которых большинство — 75%. И даже если прикус был прекрасным, но пришлось когда-то поставить пломбы, коронки или импланты, то еда всё равно будет забиваться, и ирригатор не сможет её достать. Поэтому нитью без него справиться можно, а вот ирригатором без нити — нет.
Но при этом даже с таким подходом нужно делать и профессиональную чистку. Врачи рекомендуют раз в полгода захаживать к ним на удаление зубного камня и налёта.