Из вас выкачивают деньги. Врач рассказала, на какие анализы точно не стоит тратиться

По словам специалиста, нет смысла сдавать те анализы, которые вы не сможете правильно трактовать. За этим лучше обращаться к врачам.

Если ли же вы захотели провериться самостоятельно, то не стоит тратиться на анализы на уровни магния, витамина В12 и железа.

Баранова отметила, что дефицит магния встречается у 70% людей, а хронический стресс доводит этот показатель до 100%. Так что необходимости проверять его уровень нет. Особенно следить за уровнем магния стоит беременным, людям с болезнями сердца и сосудов, диабетикам и любителям алкоголя — они в группе риска.

Просто сдавать витамин В12 в крови неинформативно, говорит эксперт. Лучше проверить уровни гомоцистеина и активного витамина В12. С железом тоже не всё просто. Для того чтобы исключить железодефицит, потребуются следующие исследования: ферритин, трансферрин, сывороточные железо, железосвязывающая способность сыворотки и клинический анализ крови.

О том, какие показатели из анализа крови могут указывать на проблемы с сердцем, рассказали здесь.