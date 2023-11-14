Из вас выкачивают деньги. Врач рассказала, на какие анализы точно не стоит тратиться
Современная медицина не стоит на месте, и уже многие заболевания можно уничтожить, что говорится, в «зародыше». Для этого достаточно лишь регулярно проходить осмотры у врачей и следить за важными показателями витаминов и минералов. Правда, некоторые исследования зачастую оказываются либо вообще ненужными, либо неинформативными. Какие — рассказала врач-терапевт Ирина Баранова.
По словам специалиста, нет смысла сдавать те анализы, которые вы не сможете правильно трактовать. За этим лучше обращаться к врачам.
Если ли же вы захотели провериться самостоятельно, то не стоит тратиться на анализы на уровни магния, витамина В12 и железа.
Баранова отметила, что дефицит магния встречается у 70% людей, а хронический стресс доводит этот показатель до 100%. Так что необходимости проверять его уровень нет. Особенно следить за уровнем магния стоит беременным, людям с болезнями сердца и сосудов, диабетикам и любителям алкоголя — они в группе риска.
Просто сдавать витамин В12 в крови неинформативно, говорит эксперт. Лучше проверить уровни гомоцистеина и активного витамина В12. С железом тоже не всё просто. Для того чтобы исключить железодефицит, потребуются следующие исследования: ферритин, трансферрин, сывороточные железо, железосвязывающая способность сыворотки и клинический анализ крови.
О том, какие показатели из анализа крови могут указывать на проблемы с сердцем, рассказали здесь.