Здоровье
18:40, 14 ноября 2023
1 мин.

Из вас выкачивают деньги. Врач рассказала, на какие анализы точно не стоит тратиться

Современная медицина не стоит на месте, и уже многие заболевания можно уничтожить, что говорится, в «зародыше». Для этого достаточно лишь регулярно проходить осмотры у врачей и следить за важными показателями витаминов и минералов. Правда, некоторые исследования зачастую оказываются либо вообще ненужными, либо неинформативными. Какие — рассказала врач-терапевт Ирина Баранова.

Из вас выкачивают деньги. Врач рассказала, на какие анализы точно не стоит тратиться
© Freepik/prostooleh

По словам специалиста, нет смысла сдавать те анализы, которые вы не сможете правильно трактовать. За этим лучше обращаться к врачам.

Если ли же вы захотели провериться самостоятельно, то не стоит тратиться на анализы на уровни магния, витамина В12 и железа.

Баранова отметила, что дефицит магния встречается у 70% людей, а хронический стресс доводит этот показатель до 100%. Так что необходимости проверять его уровень нет. Особенно следить за уровнем магния стоит беременным, людям с болезнями сердца и сосудов, диабетикам и любителям алкоголя — они в группе риска.

Просто сдавать витамин В12 в крови неинформативно, говорит эксперт. Лучше проверить уровни гомоцистеина и активного витамина В12. С железом тоже не всё просто. Для того чтобы исключить железодефицит, потребуются следующие исследования: ферритин, трансферрин, сывороточные железо, железосвязывающая способность сыворотки и клинический анализ крови.

О том, какие показатели из анализа крови могут указывать на проблемы с сердцем, рассказали здесь.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.