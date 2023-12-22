Выливаете воду после варки овощей? Эксперт объяснила, почему это большая ошибка
На Новый год ни одно застолье не обходится без оливье и других салатов, куда нужны отварные овощи. Обычно хозяйки воду по привычке сливают, не находя ей лучшего применения, однако декан Лялина советует так не делать. По её словам, у этого овощного отвара есть множество назначений, причём и в кулинарии, и в уборке дома, и даже в уходе за собой.
Как рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, в овощной отвар попадает множество полезных веществ, которые пригодятся:
- при язве и проблемах с сосудами (в отваре много крахмала, витамина В12 и калия, которые и больной ЖКТ успокоят, и давление нормализуют);
- для кожи (крахмал сделает кожу более мягкой, им можно и умываться, и мыть руки);
- при уборке (опустите в отвар или ополосните им посуду из хрусталя или мельхиора, а потом натрите — сиять будет как солнце);
- для удобрения растений (калий, магний, железо и фосфор стимулируют рост и фотосинтез, а крахмал улучшает качество почвы и помогает при проращивании семян).
Главное — помнить, что если планируете отвар пить, тщательнее промывайте овощи, а если будете им умываться, начищать посуду или поливать цветы — не добавляйте соль.
Если нравится идея с отварами, то можно попробовать делать их на травах, которые сами собрали в лесу. Только срезать нужно не всё подряд, а то можно и отравиться. О безопасных вариантах можно узнать здесь.