Выливаете воду после варки овощей? Эксперт объяснила, почему это большая ошибка

Как рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, в овощной отвар попадает множество полезных веществ, которые пригодятся:

при язве и проблемах с сосудами (в отваре много крахмала, витамина В12 и калия, которые и больной ЖКТ успокоят, и давление нормализуют);

для кожи (крахмал сделает кожу более мягкой, им можно и умываться, и мыть руки);

при уборке (опустите в отвар или ополосните им посуду из хрусталя или мельхиора, а потом натрите — сиять будет как солнце);

для удобрения растений (калий, магний, железо и фосфор стимулируют рост и фотосинтез, а крахмал улучшает качество почвы и помогает при проращивании семян).

Главное — помнить, что если планируете отвар пить, тщательнее промывайте овощи, а если будете им умываться, начищать посуду или поливать цветы — не добавляйте соль.

Если нравится идея с отварами, то можно попробовать делать их на травах, которые сами собрали в лесу. Только срезать нужно не всё подряд, а то можно и отравиться. О безопасных вариантах можно узнать здесь.