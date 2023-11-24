Вырывать или оставить? Названы 4 причины срочно удалить зуб

Если зуб начал болеть, это ещё не значит, что его скоро придётся вырывать. Удаление — крайняя мера. Стоматолог удаляет зуб в том случае, если уже нет никакой возможности спасти его. Так бывает, если ломается или трескается коронковая и корневая часть зуба. Также операция проводится, если есть инфекция, проникающая в кости и кровь. Подробнее об этом рассказал врач-стоматолог Илья Антонов.