Вырывать или оставить? Названы 4 причины срочно удалить зуб
Если зуб начал болеть, это ещё не значит, что его скоро придётся вырывать. Удаление — крайняя мера. Стоматолог удаляет зуб в том случае, если уже нет никакой возможности спасти его. Так бывает, если ломается или трескается коронковая и корневая часть зуба. Также операция проводится, если есть инфекция, проникающая в кости и кровь. Подробнее об этом рассказал врач-стоматолог Илья Антонов.
Стоматолог назвал «Газете.Ru» 4 причины экстренно удалить зуб:
Глубокий кариес, поразивший пульпу (нерв) зуба. Если гной проник в костную ткань вокруг зуба, то придётся удалять зуб.
Перелом или трещина в коронковой и корневой части зуба. По словам врача, в такой ситуации спасти зуб невозможно.
Зуб качается, а его корень оголился более чем на 1/3 длины. Это следствие пародонтоза, то есть системное разрушение околозубной ткани (пародонта).
Появление «зуба мудрости». Рудиментарный зуб обычно не помещается в челюсть, поэтому начинает толкать соседние зубы, из-за чего искривляется весь зубной ряд.
Да, иногда зуб мудрости может встать как надо и ничего не искривить. Но даже в таком случае он не перестаёт быть опасным. Подробнее об этом — здесь.