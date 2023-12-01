Выяснилось, почему мужчины так изнывают при температуре 37 градусов

«Мы знаем, что тестостерон играет роль в подавлении иммунной системы. А у мужчин не только больше гормона, подавляющего иммунитет, но и меньше гормонов (эстрогена и прогестерона), которые его поддерживают», — сказала Хоуп газете The Mirror.

Именно поэтому иммунная система женщин в целом сильнее, чем у мужчин. Эту теорию проверяли на мышах. Грызунам вводили дозы эстрогена, что помогало вылечиться от бактериальной пневмонии.

В другом исследовании говорилось, что у мужчин, у которых были симптомы ОРВИ, был более слабый иммунный ответ. Болезнь длилась дольше и тяжелее, чем у женщин.

Кроме того, средняя температура тела у мужчин примерно на 0,5 градуса ниже, чем у женщин. Поэтому 37,5 градуса мужчины ощущают так же, как женщины ощущают температуру 38 градусов. Британские врачи советуют мужчинам во время гриппа есть продукты, богатые иммуностимулирующими витаминами — капусту, свёклу, чеснок и имбирь. А какие напитки нужно пить при первых симптомах болезни — [узнайте здесь](при первых же симптомах).