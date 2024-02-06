Здоровье
Опубликовано 06 февраля 2024, 19:50
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Вызывает ли микроволновка рак? Врач дала окончательный ответ

Многие опасаются, что из-за использования микроволновки может развиться рак. Но это не так. По крайней мере, никаких доказательств этого факта нет. Микроволновке часто приписывают вредное для человеческого организма действие. Хотя, прямо скажем, что этот гаджет — незаменимая вещь на кухне: с ней блюдо из холодильника можно разогреть в считаные секунды. Некоторые модели могут даже приготовить полноценный приём пищи.
freepik

freepik

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, вопреки слухам микроволновка не убивает в еде все витамины и всю пользу. Наоборот, за счёт того, что еда греется быстро, полезности сохраняются лучше, чем при варке или тем более жарке продуктов. Ещё один плюс такого прибора — еду можно готовить без воды.

Эксперт также объяснила, что никакой радиации, как многие считают, в микроволновке нет. Пища нагревается благодаря электромагнитным волнам. Такие же волны излучает телевизор или ваш телефон. Только СВЧ-печь излучает их внутри себя, а все остальные гаджеты — в открытое пространство. И да, радиоволны не накапливаются в еде, а проходят насквозь.

Врач уточнила, что также нет доказательств того, что использование микроволновки может спровоцировать рак. Правда, важно при разогреве выбирать правильную посуду. Греть в пластмассовой посуде еду нельзя, так как в ней содержатся фталаты, которые при нагреве отравляют пищу. Такие вещества могут спровоцировать, помимо рака, ещё и бесплодие, ожирение и проблемы с щитовидной системой.

О том, когда ещё греть еду в СВЧ-печи опасно, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#Елена Соломатина
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