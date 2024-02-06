Вызывает ли микроволновка рак? Врач дала окончательный ответ

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, вопреки слухам микроволновка не убивает в еде все витамины и всю пользу. Наоборот, за счёт того, что еда греется быстро, полезности сохраняются лучше, чем при варке или тем более жарке продуктов. Ещё один плюс такого прибора — еду можно готовить без воды.

Эксперт также объяснила, что никакой радиации, как многие считают, в микроволновке нет. Пища нагревается благодаря электромагнитным волнам. Такие же волны излучает телевизор или ваш телефон. Только СВЧ-печь излучает их внутри себя, а все остальные гаджеты — в открытое пространство. И да, радиоволны не накапливаются в еде, а проходят насквозь.

Врач уточнила, что также нет доказательств того, что использование микроволновки может спровоцировать рак. Правда, важно при разогреве выбирать правильную посуду. Греть в пластмассовой посуде еду нельзя, так как в ней содержатся фталаты, которые при нагреве отравляют пищу. Такие вещества могут спровоцировать, помимо рака, ещё и бесплодие, ожирение и проблемы с щитовидной системой.

О том, когда ещё греть еду в СВЧ-печи опасно, рассказали тут.