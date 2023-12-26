Большая попа позволяет прожить дольше, выяснили врачи

Другое дело — жир, образующийся в районе брюшной полости. Он, кстати, может быть даже у худых. Это самый опасный, висцеральный жир — расположен глубже, буквально скрыт внутри тела, обволакивает органы: сердце, поджелудочную, печень, почки и кишечник. Также такой жир производит токсины, которые вызывают хроническое воспаление, разрушают сосуды и повышают уровень сахара в крови.

Зато жир на ягодицах в основном находится на поверхности, под кожей, и может действовать как губка: хранить и улавливать вредные жировые частицы, поступающие из пищи, не позволяя им распространяться и наносить вред внутренним органам.

Именно поэтому тип фигуры «песочные часы» считается более здоровым, чем «яблоко» — когда жир концентрируется в области живота.

Не считаются только ягодицы, полученные хирургическим путём. Такие, например, сделала рэперша Инстасамка. Правда, она об этом уже пожалела и собирается вынуть импланты.