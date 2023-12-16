Яичная диета из TikTok грозит запорами и вонью из рта

Как вообще работает диета? По словам пользователей, каждый приём пищи должен состоять из трёх варёных яиц и зелёного чая, но периодически туда добавляется зелёное яблоко или чашка кукурузных или овсяных хлопьев с обезжиренным молоком. На перекус же можно брать апельсин или морковь.

Кто-то хвастается, что за неделю скинул 8 кг, а кто-то бросил всё на половине из-за появившихся проблем со здоровьем. Это и не удивительно, и диетолог Галина Ильенко объяснила, почему организм может бунтовать против такого издевательства.

Монодиеты всегда вредят из-за того, что вместо сбалансированного питания человек получает перекос в витаминах и минералах. Дневной калораж в 900 ккал слишком низкий, женщинам при малоподвижном образе жизни нужно 1500 ккал, а мужчинам — 1800−2000 ккал. Фрукты на диетах никогда не рекомендуют из-за сахаров, которые в них содержатся. Яйца — продукт полезный, но не в таком количестве. Поджелудочная не сможет справляться с таким обилием белка. Из-за дефицита углеводов и пищевых волокон не будет вырабатываться нужное количество желчи. Белков в день должно быть в 4 раза меньше углеводов. Из-за проблем с ЖКТ начнутся запоры, появятся тяжесть после еды и неприятный запах изо рта.

Пользователи Сети часто придумывают дурацкие и опасные диеты — что бы ни делать, лишь бы не на правильном питании сидеть. Недавно они вспомнили о диете на солевом растворе, а вот тут можно почитать, почему о ней лучше сразу же и забыть.