Язык ребёнка покрылся пятнами. Это грозит потерей вкуса

Почему появляются пятна на языке у ребёнка

Красные пятна на языке происходят из-за воспаления, во время которого отслаивается верхняя часть эпителия языка. Некоторые участки языка в результате краснеют, вокруг них появляются белые ободки слущенной ткани. Людям с воображением такой язык напоминает географическую карту, откуда и появился термин «географический язык».

Но родителям бывает не до уроков географии, когда у ребёнка происходит что-то непонятное с языком. Возникает вопрос: что вообще с этим делать, как лечить?

Как убрать пятна на языке у ребёнка

По словам Ольги Горячевой, часто ребёнок даже не жалуется на пятна. Но некоторые могут ощущать покалывания, особенно во время еды.

«В тяжёлых случаях возможны изменения вкуса, появление трещин на языке. Но при отсутствии жалоб сам язык лечения не требует. Чаще всего он нормализуется к подростковому возрасту», — объяснила педиатр.

При этом ребёнка нелишним будет показать врачу. Если тот обнаружит другое, скрытое заболевание, то лечение уже будет зависеть от поставленного диагноза.

На какие болезни указывает изменение языка

Цвет языка может кое-что рассказать о состоянии здоровья, отмечает британский врач-стоматолог Ученна Окойе. Язык может стать жёлтым, зелёным, белым и даже чёрным, будто его вымазали в саже. Изменения неслучайны.

белые пятна на языке — симптом молочницы, последствия приёма антибиотиков, лекарств от гипертонии, использования ингаляторов от астмы;

жёлтый язык — проблемы с печенью;

синий или фиолетовый цвет — заболевания сердца;

чёрный цвет — признак того, что пора бросать курить.

Здоровый язык должен быть розовым и без каких-либо пятен и налётов. Но если они есть, то лучше не паниковать, а просто обратиться к врачу.