Заболел живот после еды? Вот как понять, переели вы или отравились

Главный ориентир — скорость появления симптомов. В случае с перееданием дискомфорт в желудке будет проявляться медленно, по мере того как вы будете употреблять всё больше еды.

При пищевом отравлении состояние ухудшается стремительно — сначала резко начинает болеть живот, потом появляется тошнота и, может быть, рвота, далее у больного может подняться температура, начаться озноб и расстройство пищеварения.

Как правило, пищевое отравление проходит за 4–5 дней. Всё это время важно употреблять достаточно жидкости, чтобы не было обезвоживания. А если вам становится хуже — звоните в скорую.

Симптомы переедания спадут, как только организм справится с перевариванием всей той еды, которую вы в него запихнули. И хотя это не так опасно, как отравление, врач рекомендовал не поддерживать культ еды. Например, если вы заказали несколько блюд в ресторане и в вас уже не лезет, попросите официанта завернуть еду с собой.