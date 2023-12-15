Забываете про вытяжку во время готовки? Вот какой смертельной опасностью это грозит

Частицы PM 2,5 настолько крохотные, что могут проникать глубоко в лёгкие с воздухом. Чем это чревато: повышаются риски болезней сердца и сосудов, респираторных заболеваний, приступами астмы и даже инсультом.

По мнению ВОЗ, загрязнение именно этими частицами ежегодно приводит к смерти около 4,2 млн человек. Исследования показывают, что самые крупные выбросы PM 2,5 происходят как раз в канун Нового года, что, скорее всего, связано как раз с приготовлением еды для праздничного стола.

Чем себе можно помочь? Во время готовки не забывать включать вытяжку, а после — проветривать помещения. Можно также установить дома специальные очистители воздуха с фильтрами. А ещё лучше готовить блюда попроще: котлеты в пароварке, варёные яйца и лёгкие салаты, посоветовала Павлова в своём телеграм-канале.