Забываете про вытяжку во время готовки? Вот какой смертельной опасностью это грозит
К приготовлению еды все относятся по-разному: кто-то очень любит это занятие и постоянно экспериментирует на кухне, а для кого-то яичница — уже кулинарный подвиг. К какой бы категории вы ни относились, знайте: готовка может вас убить. Всё дело в том, что она загрязняет воздух мельчайшими и крайне вредными частицами PM 2,5. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем они опасны и как себя спасти.
Частицы PM 2,5 настолько крохотные, что могут проникать глубоко в лёгкие с воздухом. Чем это чревато: повышаются риски болезней сердца и сосудов, респираторных заболеваний, приступами астмы и даже инсультом.
По мнению ВОЗ, загрязнение именно этими частицами ежегодно приводит к смерти около 4,2 млн человек. Исследования показывают, что самые крупные выбросы PM 2,5 происходят как раз в канун Нового года, что, скорее всего, связано как раз с приготовлением еды для праздничного стола.
Чем себе можно помочь? Во время готовки не забывать включать вытяжку, а после — проветривать помещения. Можно также установить дома специальные очистители воздуха с фильтрами. А ещё лучше готовить блюда попроще: котлеты в пароварке, варёные яйца и лёгкие салаты, посоветовала Павлова в своём телеграм-канале.