Зачем есть семена льна каждый день? Ответят уже здоровые и красивые

Как рассказал специалист, в льне полно полезных витаминов и микроэлементов, которые при постоянном употреблении оказывают положительный эффект.

Семена льна быстро насыщают, потому что хорошо впитывают влагу, увеличиваясь в размерах в 4–8 раз. Их советуют всем худеющим — лен наполняет быстро и надолго. Во льне содержится много жирных кислот омега-3, лигнанов и клетчатки, которые борются с воспалениями и защищают от рака. Из-за особой слизистой оболочки лён может помочь при запорах или воспалениях кишечника. Жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и снижают давление. Они же восстанавливают гормональный фон и стимулируют выработку коллагена, улучшая состояние кожи. Во льне полно магния, который полезен для мышц, костей и нервной системы. Лен советуют при наращивании мышечной массы и восстановлении иммунитета, потому что в нём полно белка — на 100 г семян приходится 28,8 г белка.

Дневная норма льна

Хоть лён и очень полезный, но он всё-таки ещё и жирный. К тому же если его переесть, то можно остаться с диареей или запором (если пить мало воды). Что семян, что льняного масла лучше есть не больше 1 ст. л, это примерно 20 г, и лучше его дробить. До и после приёма семян нужно пить воду, иначе ничего не сработает.

Проще всего добавлять семена льна в блюда, например, в йогурты или каши. А если это будет ещё и овсянка, то польза буквально помножится на два. Потому что учёные из Бразилии выяснили, что овёс помогает бороться с раком толстой кишки и болезнями сердца.