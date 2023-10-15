Здоровье
07:30, 15 октября 2023
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Зачем есть семена льна каждый день? Ответят уже здоровые и красивые

Из всех утюгов врачи и просто доброхоты изо всех сил советуют есть семена льна или пить льняное масло каждый день, но зачем, почему, в каких количествах — ничего не понятно. Разобраться в вопросе помог нутрициолог Игорь Строков. Он рассказал о желательной ежедневной дозировке льна и о его полезных свойствах. Об этом — ниже в материале.

Зачем есть семена льна каждый день? Ответят уже здоровые и красивые
© Freepik / azerbaijan_stockers

Как рассказал специалист, в льне полно полезных витаминов и микроэлементов, которые при постоянном употреблении оказывают положительный эффект.

  1. Семена льна быстро насыщают, потому что хорошо впитывают влагу, увеличиваясь в размерах в 4–8 раз. Их советуют всем худеющим — лен наполняет быстро и надолго.
  2. Во льне содержится много жирных кислот омега-3, лигнанов и клетчатки, которые борются с воспалениями и защищают от рака.
  3. Из-за особой слизистой оболочки лён может помочь при запорах или воспалениях кишечника.
  4. Жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и снижают давление.
  5. Они же восстанавливают гормональный фон и стимулируют выработку коллагена, улучшая состояние кожи.
  6. Во льне полно магния, который полезен для мышц, костей и нервной системы.
  7. Лен советуют при наращивании мышечной массы и восстановлении иммунитета, потому что в нём полно белка — на 100 г семян приходится 28,8 г белка.

Дневная норма льна

Хоть лён и очень полезный, но он всё-таки ещё и жирный. К тому же если его переесть, то можно остаться с диареей или запором (если пить мало воды). Что семян, что льняного масла лучше есть не больше 1 ст. л, это примерно 20 г, и лучше его дробить. До и после приёма семян нужно пить воду, иначе ничего не сработает.

Проще всего добавлять семена льна в блюда, например, в йогурты или каши. А если это будет ещё и овсянка, то польза буквально помножится на два. Потому что учёные из Бразилии выяснили, что овёс помогает бороться с раком толстой кишки и болезнями сердца.

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