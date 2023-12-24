Зачем россиянки пересаживают себе брови и ресницы? Ответ дерматолога

Пересадка ресниц

Это сложная и достаточно редкая процедура, которая требует от врача высокой квалификации и мастерства, отметила врач. Показанием для трансплантации является восстановление после травм, ожогов, укусов животных, когда росту «родных» ресниц мешает рубец.

Как делают процедуру

По словам специалиста, пересадка ресниц мало отличается от пересадки волос на голове. Донорский материал — волоски с нижней части волосяного покрова головы, у основания шеи. По сравнению с остальными волосами, они тоньше и короче, поэтому болеше похожи на ресницы.

Процедуру проводят под местной анестезией. Сначала врач забирает из донорской зоны графты — элементы ткани, на которых располагаются одна-три волосяные луковички. Для трансплантации волос обычно требуются единичные графты с одним фолликулом.

После этого трансплантаты подготавливают и тонким скальпелем при помощи насечки по очереди аккуратно перемещают в область века. Все манипуляции выполняют под контролем специального оборудования с очень большим оптическим увеличением.

Результат процедуры зависит от:

мастерства врача;

качества трансплантационного материала;

соблюдения рекомендаций в реабилитационный период.

Восстановление занимает всего около двух недель — в зависимости от объёма процедуры. А окончательно оценить результат можно примерно через 5–6 месяцев.

Что важно знать

1. Важно учитывать разницу в жизненном цикле ресниц и волос на голове. Если обычные волосы в среднем живут пять-шесть лет, то реснички — всего около трёх месяцев, объяснила специалист. Именно благодаря этой особенности специалистам не приходится их стричь — волоски просто не успевают сильно отрасти.

2. Волосы с головы даже после трансплантации на веко сохраняют свою структуру и форму — это выделяет их на фоне других ресниц. Они более прямые и быстрее растут, поэтому их нужно постоянно подкручивать и регулярно подстригать — буквально каждые несколько дней.

3. Пересадка ресниц — сложная процедура.

«Малейшая оплошность или неосторожное движение века во время манипуляций чревато порезами и даже травмами глазного яблока. Именно поэтому с эстетическими целями трансплантацию ресниц проводят крайне редко», — сказала Романова.

4. Нужно заранее убедиться, что ожидаемая польза не будет превышать потенциальные риски. И, само собой, внимательно подойти к выбору врача.