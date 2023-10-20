Задержала полиция? Адвокат рассказала, как правильно себя вести
Форс-мажорные обстоятельства могут случиться с каждым, поэтому знать, как себя вести, если вас задержала полиция, тоже нужно. Ведь иногда и не подозреваешь, чего ждать от грядущего дня. Прежде всего, если полицейские намерены доставить вас в отделение, попросите сотрудников представиться и узнайте причину задержания. От этого будут зависеть дальнейшие действия.
Как рассказала «Газете.Ru» адвокат московской городской коллегии адвокатов «Союз адвокатов» Людмила Елизарова, если вас задержали за административное правонарушение, скажем, вы распивали спиртное в общественном месте, то срок задержания не может быть больше 3 часов. Исключение будут составлять нарушения, которые предусматривают арест или выдворение из страны. В этом случае задержание может продлиться до 48 часов.
При административном задержании полицейские должны сообщить о задержании вашим близким родственникам и адвокату, если он у вас есть.
Также человека могут задержать по подозрению в совершении преступления. Для этого, правда, должны быть основания. По словам юриста, вам также должны объяснить причину задержания, и в течение 3 часов полицейские обязаны составить соответствующий протокол. В документе стоит проверить дату и время.
После того как вас доставили в отделение, вы можете требовать один телефонный звонок, чтобы сообщить о произошедшем родным и адвокату. Но уведомить близких может и сотрудник полиции в вашем присутствии. Срок задержания в этих случаях составляет 48 часов, в особых случаях его могут продлить по решению суда до 72 часов.
Также Елизарова уточнила, что если вы прошли процедуру личного досмотра, то обязательно ознакомьтесь с протоколом и заявите о замечаниях, если они есть.
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