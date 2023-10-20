Задержала полиция? Адвокат рассказала, как правильно себя вести

Как рассказала «Газете.Ru» адвокат московской городской коллегии адвокатов «Союз адвокатов» Людмила Елизарова, если вас задержали за административное правонарушение, скажем, вы распивали спиртное в общественном месте, то срок задержания не может быть больше 3 часов. Исключение будут составлять нарушения, которые предусматривают арест или выдворение из страны. В этом случае задержание может продлиться до 48 часов.

При административном задержании полицейские должны сообщить о задержании вашим близким родственникам и адвокату, если он у вас есть.

Также человека могут задержать по подозрению в совершении преступления. Для этого, правда, должны быть основания. По словам юриста, вам также должны объяснить причину задержания, и в течение 3 часов полицейские обязаны составить соответствующий протокол. В документе стоит проверить дату и время.

После того как вас доставили в отделение, вы можете требовать один телефонный звонок, чтобы сообщить о произошедшем родным и адвокату. Но уведомить близких может и сотрудник полиции в вашем присутствии. Срок задержания в этих случаях составляет 48 часов, в особых случаях его могут продлить по решению суда до 72 часов.

Также Елизарова уточнила, что если вы прошли процедуру личного досмотра, то обязательно ознакомьтесь с протоколом и заявите о замечаниях, если они есть.

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