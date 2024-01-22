Опубликовано 22 января 2024, 08:00
2 мин.
Захотелось отдохнуть в санатории? Проверьте, не могут ли вас отправить туда бесплатно
Желание бросить всё и укатить в санаторий посещает много кого, но не каждый может себе это позволить хотя бы по финансам. Однако оказывается, что иногда можно совершенно бесплатно получить не только путёвку, но и трансфер до санатория — хоть через всю страну. А кому такие бонусы доступны — рассказали эксперты проекта «Объясняем.рф».
Кто может попасть в санаторий бесплатно
- Дети и взрослые с инвалидностью;
- Инвалиды войны;
- Участники Великой Отечественной войны;
- Ветераны боевых действий, преимущественно военнослужащие;
- Пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Как получить путёвку в санаторий?
Льготным категориям государство предоставляет одну поездку в санаторий в год. Главное — чтобы в списке социальных услуг у льготника значилось санаторно-курортное лечение. Причём получить путёвку может и сопровождающий инвалида I группы или ребёнка-инвалида.
- Выбрать санаторий или возместить траты на уже купленную путёвку не получится — санаторий определяет лечащий врач и медкомиссия по рекомендациям конкретных специалистов.
- Отправляют только в санаторий, с которыми Соцфонд заключил госконтракт.
- Срок лечения тоже определяют медики, опираясь на диагноз и самочувствие пациента. Какие есть варианты:
- от 24 до 42 дней — для людей с инвалидностью, заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга;
- 21 день — для детей-инвалидов;
- 18 дней — для всех остальных.
Необходимые документы:
- заявление о предоставлении услуги;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка по форме № 070/у из поликлиники по месту жительства.
Подать документы на путёвку можно в клиентскую службу Соцфонда или через через «Госуслуги».
Как добраться до санатория
Местное отделение Соцфонда определяет маршрут и вид транспорта, которыми пациент будет добираться до санатория, а потом выдаёт санаторно-курортную путёвку и талон для льготного проезда.
- Если пациент поедет на поезде, то информацию о талоне Соцфонд автоматически передаёт в РЖД. Пациент оформляет электронный билет и указывает, что он приобретается по льготе.
- Если пациент отправится на автобусе, самолёте, речном или морском транспорте, то ему оформят именное направление для бесплатного проезда.
Отдохнуть в санатории теперь могут и семьи военнослужащих. Но и помимо этого у них полно различных льгот, а каких именно — читайте здесь.