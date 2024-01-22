Захотелось отдохнуть в санатории? Проверьте, не могут ли вас отправить туда бесплатно

Кто может попасть в санаторий бесплатно

Дети и взрослые с инвалидностью; Инвалиды войны; Участники Великой Отечественной войны; Ветераны боевых действий, преимущественно военнослужащие; Пострадавшие от радиации на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Как получить путёвку в санаторий?

Льготным категориям государство предоставляет одну поездку в санаторий в год. Главное — чтобы в списке социальных услуг у льготника значилось санаторно-курортное лечение. Причём получить путёвку может и сопровождающий инвалида I группы или ребёнка-инвалида.

Выбрать санаторий или возместить траты на уже купленную путёвку не получится — санаторий определяет лечащий врач и медкомиссия по рекомендациям конкретных специалистов.

Отправляют только в санаторий, с которыми Соцфонд заключил госконтракт.

Срок лечения тоже определяют медики, опираясь на диагноз и самочувствие пациента. Какие есть варианты:

от 24 до 42 дней — для людей с инвалидностью, заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга; 21 день — для детей-инвалидов; 18 дней — для всех остальных.

Необходимые документы:

заявление о предоставлении услуги; документ, удостоверяющий личность; справка по форме № 070/у из поликлиники по месту жительства.

Подать документы на путёвку можно в клиентскую службу Соцфонда или через через «Госуслуги».

Как добраться до санатория

Местное отделение Соцфонда определяет маршрут и вид транспорта, которыми пациент будет добираться до санатория, а потом выдаёт санаторно-курортную путёвку и талон для льготного проезда.

Если пациент поедет на поезде, то информацию о талоне Соцфонд автоматически передаёт в РЖД. Пациент оформляет электронный билет и указывает, что он приобретается по льготе. Если пациент отправится на автобусе, самолёте, речном или морском транспорте, то ему оформят именное направление для бесплатного проезда.

Отдохнуть в санатории теперь могут и семьи военнослужащих. Но и помимо этого у них полно различных льгот, а каких именно — читайте здесь.