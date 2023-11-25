Названы продукты, которые станут ещё полезнее после заморозки

Эти продукты — картофель, рис, бобы и макароны. А всё дело в крахмале. Если их охладить или заморозить на несколько часов или дней, увеличится концентрация устойчивого к перевариванию, или резистентного, крахмала.

Полезное свойство такого крахмала в том, что он заставляет бактерии в кишечнике выделять вещества, которые способствуют похудению.

Так что журнал советует поместить приготовленный гарнир в холодильник на один день. А потом уже есть получившийся полезный продукт.

Но только благодаря этой фишке не похудеешь. Усердно подсчитывать калории, как выяснилось, — тоже не лучший вариант. Как минимум потому, что большинство данных будет неточным. Ведь вы же не взвешиваете все-все ингредиенты каждого блюда.