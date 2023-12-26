16:00, 26 декабря 2023
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Замучил насморк? Увы, это может быть симптомом рака
Рак полости носа провоцируют хронические воспалительные процессы в этой области, вредные привычки и даже работа, если вам приходится контактировать с вредными веществами. При этом симптомы рака носа и носовых пазух очень напоминают симптомы простуды или бактериальных инфекций, вроде синусита, рассказал главврач клиники «Мамма», онколог, онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов.
Рак носа и носовых пазух имеет следующие симптомы:
- ощущение давления в области носовых пазух;
- головные боли;
- затруднение носового дыхания;
- выделения из носа, сопровождающиеся носовыми кровотечениями;
- снижение обоняния;
- онемение и ощущение мурашек на коже лица;
- экзофтальм — это когда глаза выпячиваются из орбитальной полости.
Впрочем, многие из этих симптомов могут появиться при других заболеваниях. Так что для установления точного диагноза делают рентген, КТ или МРТ и берут биопсию, сказал врач «Газете.ru».
Ранее мы писали про мать пятерых детей, которая разрешила отрезать себе нос, чтобы не умереть от рака.