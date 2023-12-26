Замучил насморк? Увы, это может быть симптомом рака

Рак носа и носовых пазух имеет следующие симптомы:

ощущение давления в области носовых пазух;

головные боли;

затруднение носового дыхания;

выделения из носа, сопровождающиеся носовыми кровотечениями;

снижение обоняния;

онемение и ощущение мурашек на коже лица;

экзофтальм — это когда глаза выпячиваются из орбитальной полости.

Впрочем, многие из этих симптомов могут появиться при других заболеваниях. Так что для установления точного диагноза делают рентген, КТ или МРТ и берут биопсию, сказал врач «Газете.ru».

Ранее мы писали про мать пятерых детей, которая разрешила отрезать себе нос, чтобы не умереть от рака.