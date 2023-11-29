Замучила боль в пояснице? Есть 3 упражнения против неё

Сгибания позвоночника с согнутыми бёдрами. Лягте на спину, кисти соедините в замок за головой, локти — в поле бокового зрения, а бёдра и колени — под 90 градусов относительно туловища (без прогиба в пояснице), стопами упритесь в стену. На выдохе согните позвоночник до нижнего края лопаток. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 16–25 раз, пока не появится жжение в прямой мышце живота. Контролируйте положение позвоночника.

«Тазовые часы» по методике Пилатеса. Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы — на ширине таза, а руки вдоль туловища, позвоночник нейтрален. На выдохе сделайте передний наклон таза, двигая крестец назад и вниз. Задержитесь в этом положении на 2 секунды. На вдохе — задний наклон таза, двигая крестец вперёд и вверх. Задержите на 4 секунды. Повторите 8–12 раз, пока не почувствуете расслабление в пояснице.