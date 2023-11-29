Замучила боль в пояснице? Есть 3 упражнения против неё
С болью в пояснице периодически сталкивается огромное число людей на всей нашей планете. И шутки молодых про «старость не радость» тут даже не в тему — эта проблема приходит в абсолютно разном возрасте. И она поправима. Например, можно делать специальные упражнения. Тройкой эффективных вариантов с Pravda.ru поделилась тренер сети фитнес-клубов DDX Fitness Анастасия Попова.
3 упражнения от боли в пояснице
Сгибания позвоночника с согнутыми бёдрами. Лягте на спину, кисти соедините в замок за головой, локти — в поле бокового зрения, а бёдра и колени — под 90 градусов относительно туловища (без прогиба в пояснице), стопами упритесь в стену. На выдохе согните позвоночник до нижнего края лопаток. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 16–25 раз, пока не появится жжение в прямой мышце живота. Контролируйте положение позвоночника.
«Тазовые часы» по методике Пилатеса. Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы — на ширине таза, а руки вдоль туловища, позвоночник нейтрален. На выдохе сделайте передний наклон таза, двигая крестец назад и вниз. Задержитесь в этом положении на 2 секунды. На вдохе — задний наклон таза, двигая крестец вперёд и вверх. Задержите на 4 секунды. Повторите 8–12 раз, пока не почувствуете расслабление в пояснице.
«МФР грудного отдела позвоночника». Потребуется ролл для МФР, можно использовать валик из коврика или полотенца. Лягте на спину, ролл положите под нижние края лопаток, ноги согните в коленях, стопы — на ширине таза, а кисти в замке над головой. Во время выполнения упражнения не двигайте шеей и поясницей. На выдохе разгибайте грудные позвонки — задержите на 4 секунды. На вдохе примите исходное положение. Повторите 8–12 раз, пока не почувствуете тепло в центре спины.
Если вы занимаетесь дома, потому что перестали ходить в фитнес-зал, напоследок от него можно получить бонус в виде налогового вычета. Какие документы нужны и как его оформить, мы рассказывали здесь.