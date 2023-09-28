Замучили навязчивые мысли? Вот как от них избавиться
Если какая-то мысль не выходит из головы или заставляет повторять однотипные действия, её называют навязчивой. Подобные рассуждения в большинстве случаев просто слегка затрудняют жизнь, но у некоторых людей они перетекают в тяжёлые патологии. Какими бывают навязчивые мысли и как от них избавиться, «Секрету фирмы» рассказала старший психолог реабилитационного центра «Двойной диагноз» Дарья Серебрякова.
Что называют навязчивыми мыслями
Это постоянно возникающие, вторгающиеся идеи, от которых сложно избавиться, говорит Серебрякова. Они могут серьёзно осложнять жизнь человеку.
Другая особенность навязчивых мыслей — отсутствие логического обоснования. Они бывают абсурдными, нелепыми или противоречивыми.
Причины появления навязчивых мыслей
Тревожно-фобическое расстройство. Проще говоря, это необоснованный страх перед безобидными вещами, из-за которого человеку приходится повторять одни и те же действия, чтобы снять напряжение. К примеру, мыть руки из-за боязни микробов.
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Может выражаться в маниакальной привязанности к определённым ритуалам, это уже серьёзное расстройство.
Личностные особенности. Некоторые люди по своей натуре более склонны к повышенной тревожности.
Нестабильная социальная обстановка. События вроде пандемии или боевые действия могут усилить проявления навязчивых мыслей.
Наличие зависимости. Это может быть как химическая зависимость, так и поведенческая, — например, от видеоигр, шопоголизм и т. д.
Три методики для избавления от навязчивых мыслей
Чтобы самому справиться с навязчивыми мыслями, Серебрякова предложила попробовать три разные методики:
Письменный самоанализ. Запишите эмоционально значимые ситуации по схеме: ситуация — мысли — эмоции — поведение. Так вы сможете провести чёткую границу между реальностью и тем, что думаете, объяснила Серебрякова.
Метод доведения до абсурда. Суть в том, чтобы задать себе вопрос: «Что самое страшное случится, если?..» Это помогает рассмотреть возможные сценарии и понять их маловероятность или отсутствие реальной угрозы.
Методика экспозиции. Попробуйте начать противостоять собственным страхам напрямую. Если боитесь отравиться бытовой химией, можно начать ходить в хозяйственные магазины вместе с друзьями.
Обрести контроль над своими мыслями также помогает эмоциональная саморегуляция. Учитесь управлять эмоциями и не давать им брать верх над собой. Не забывайте про релаксацию и уход за собой — это помогает восстановить силы и умственное равновесие. Ещё психолог посоветовала наладить режим сна.
В некоторых случаях может потребоваться медикаментозное лечение навязчивых состояний. Но назначать и контролировать его должен врач-психиатр.
«Необходимо понимать, что поиск идеального решения может занять время и зависит от ваших индивидуальных обстоятельств», — подчеркнула Серебрякова.