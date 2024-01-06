Замёрзли и включили обогреватель? Он может угробить ваше здоровье

Главный врач, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков напомнил, что все обогреватели опасны в той или иной степени, просто потому что они высушивают воздух ещё сильнее, хотя и так из-за батарей в комнатах не то чтобы тропики стоят.

Когда влажность воздуха падает ниже 40%, организм человека начинает пересыхать и в первую очередь — слизистые оболочки, в том числе носа. А она выполняет барьерную функцию. В итоге падает иммунитет, развиваются аллергии, цепляются всякие вирусы, появляется конъюнктивит и всё в таком духе. Однако среди обогревателей есть самые опасные.

Какие бывают обогреватели?

Тепловентиляторы (пропускают через себя воздух).

Масляные (нагреваются их-за масляного раствора внутри).

Конвекционные (вбирают холодный воздух снизу и выпускают тёплый воздух вверх).

Инфракрасные (нагревают благодаря инфракрасному излучению).

Галогенные (нагревают благодаря особой лампе).

Кварцевые (излучают тепло из-за кварцевых деталей).

Тепловые завесы (отсекают холодный воздух с помощью мощного тепловентилятора).

Самый безопасный — инфракрасный. Он греет предметы, а не воздух (но рядом с ним нельзя долго находиться, иначе можно получить ожог кожи, глаз и слизистой). Менее безопасные — масляные обогреватели и конвекторы. Они просто сушат воздух, поэтому в пару к ним лучше купить увлажнитель воздуха и почаще делать влажную уборку. Самый опасный — тепловентилятор. Он высушивает воздух и сжигает кислород, что может привести к гипооксигенации. Из-за этого появляются слабость, сонливость и повышенная утомляемость. Если модель из пластика, то при нагревании могут выделяться токсичные соединения. А в старых тепловентиляторах используется нагревательный элемент открытого типа, что тоже неполезно.

Как можно согреться зимой без обогревателя и сохранить тепло в доме уже рассказывали врачи. Узнать об этом можно здесь.