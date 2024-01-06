Замёрзли и включили обогреватель? Он может угробить ваше здоровье
Зимой наступает сезон обогревателей, потому что не всегда батареи могут справиться с холодом, проникающим с улицы. С начала года погода совсем не радует и россиян неслабо морозит, поэтому глаз то и дело косится в сторону обогревателя, несмотря на маячащие в будущем огромные счета за свет. Но не все нагреватели безопасны, и о самых вредных вариантах рассказал терапевт Носков.
Главный врач, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков напомнил, что все обогреватели опасны в той или иной степени, просто потому что они высушивают воздух ещё сильнее, хотя и так из-за батарей в комнатах не то чтобы тропики стоят.
Когда влажность воздуха падает ниже 40%, организм человека начинает пересыхать и в первую очередь — слизистые оболочки, в том числе носа. А она выполняет барьерную функцию. В итоге падает иммунитет, развиваются аллергии, цепляются всякие вирусы, появляется конъюнктивит и всё в таком духе. Однако среди обогревателей есть самые опасные.
Какие бывают обогреватели?
- Тепловентиляторы (пропускают через себя воздух).
- Масляные (нагреваются их-за масляного раствора внутри).
- Конвекционные (вбирают холодный воздух снизу и выпускают тёплый воздух вверх).
- Инфракрасные (нагревают благодаря инфракрасному излучению).
- Галогенные (нагревают благодаря особой лампе).
- Кварцевые (излучают тепло из-за кварцевых деталей).
- Тепловые завесы (отсекают холодный воздух с помощью мощного тепловентилятора).
- Самый безопасный — инфракрасный. Он греет предметы, а не воздух (но рядом с ним нельзя долго находиться, иначе можно получить ожог кожи, глаз и слизистой).
- Менее безопасные — масляные обогреватели и конвекторы. Они просто сушат воздух, поэтому в пару к ним лучше купить увлажнитель воздуха и почаще делать влажную уборку.
- Самый опасный — тепловентилятор. Он высушивает воздух и сжигает кислород, что может привести к гипооксигенации. Из-за этого появляются слабость, сонливость и повышенная утомляемость. Если модель из пластика, то при нагревании могут выделяться токсичные соединения. А в старых тепловентиляторах используется нагревательный элемент открытого типа, что тоже неполезно.
Как можно согреться зимой без обогревателя и сохранить тепло в доме уже рассказывали врачи. Узнать об этом можно здесь.