Занимательная математика. Диетолог объяснила, как выявить ожирение

По словам специалиста, лучше всего выявлять и работать с лишним весом на ранней стадии ожирения, пока жир ещё не заметен на теле. Для этого просто нужно рассчитывать свой индекс массы тела и сверяться с нормой. Для подсчёта вам понадобятся ваши рост (в метрах) и вес (в килограммах). Индекс массы тела равен вес, делённый на квадрат вашего роста. Если показатель близок в 25, то у человека уже могут быть медицинские показания для снижения веса.

Эксперт отметила, что ранние стадии ожирения не часто заметны на теле, но в этом и проблема. Если момент упустить, то сбросить вес уже будет сложнее да и здоровье может сильно пострадать. Тем более, с годами человеку проще списывать проблему на замедлившийся с возрастом обмен веществ и ничего не делать.

Зубарева уточнила, что при индексе массы тела от 25 до 29,9 лишний вес обычно ещё не превышает 10 кг, а значит, человек ещё и не думает за что-то переживать. Но лучше начать борьбу раньше, пока жир не начал накапливаться, в том числе на внутренних органах.

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