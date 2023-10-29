Здоровье
21:00, 29 октября 2023
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Занимательная математика. Диетолог объяснила, как выявить ожирение

Лишний вес не только может подпортить вам фигуру, но ещё и серьёзно ударить по здоровью, ведь, прежде всего, лишние килограммы прибавляются из-за неправильного питания, злоупотребления вредными продуктами и низкой физической активности. Но быть как тростинка под силу не всем. Как определить, что пора переживать за свой вес, News.ru рассказала диетолог Наталья Зубарева.

Занимательная математика. Диетолог объяснила, как выявить ожирение
© Towfiqu barbhuiya / Unsplash

По словам специалиста, лучше всего выявлять и работать с лишним весом на ранней стадии ожирения, пока жир ещё не заметен на теле. Для этого просто нужно рассчитывать свой индекс массы тела и сверяться с нормой. Для подсчёта вам понадобятся ваши рост (в метрах) и вес (в килограммах). Индекс массы тела равен вес, делённый на квадрат вашего роста. Если показатель близок в 25, то у человека уже могут быть медицинские показания для снижения веса.

Эксперт отметила, что ранние стадии ожирения не часто заметны на теле, но в этом и проблема. Если момент упустить, то сбросить вес уже будет сложнее да и здоровье может сильно пострадать. Тем более, с годами человеку проще списывать проблему на замедлившийся с возрастом обмен веществ и ничего не делать.

Зубарева уточнила, что при индексе массы тела от 25 до 29,9 лишний вес обычно ещё не превышает 10 кг, а значит, человек ещё и не думает за что-то переживать. Но лучше начать борьбу раньше, пока жир не начал накапливаться, в том числе на внутренних органах.

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