Запасаетесь алкоголем на Новый год? Узнайте, нет ли у вас зависимости

Новый год — самое время начинать жизнь с чистого листа, в том числе отказаться от вредных привычек. Например, от алкоголя. Если вы вдруг сомневаетесь, здоровые ли у вас отношения с алкоголем, Национальная служба здравоохранения Великобритании составила список из 10 «красных флагов». Их наличие может указывать на наличие зависимости от спиртного.