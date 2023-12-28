Здоровье
09:20, 28 декабря 2023
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Запасаетесь алкоголем на Новый год? Узнайте, нет ли у вас зависимости

Новый год — самое время начинать жизнь с чистого листа, в том числе отказаться от вредных привычек. Например, от алкоголя. Если вы вдруг сомневаетесь, здоровые ли у вас отношения с алкоголем, Национальная служба здравоохранения Великобритании составила список из 10 «красных флагов». Их наличие может указывать на наличие зависимости от спиртного.

Запасаетесь алкоголем на Новый год? Узнайте, нет ли у вас зависимости
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Признаки, которые должны насторожить:

  • желание выпить появляется, как только вы чувствуете запах спиртного;
  • вы не можете отказаться от предложения выпить с компанией, хотя не планировали пить;
  • вы теряете чувство меры, выпивая алкоголь;
  • запасаетесь спиртным «на всякий пожарный»;
  • выпиваете с утра, чтобы днём было веселее;
  • когда вы пьяны, ваше эмоциональное состояние резко меняется;
  • вы не отказываетесь от спиртного, несмотря на важные дела — если нужно поработать, забрать детей из школы и т. п.;
  • испытываете чувство вины за каждый выпитый бокал;
  • для выпивки вам больше не нужна компания;
  • после бурных возлияний вечером вы не можете вспомнить, чем вы занимались и когда пошли спать, — говорится в статье The Mirror.

Когда человек пьёт алкоголь долгое время без перерыва, это называется запоем. Вот какой бывает запой и как отличить один вид от другого.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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