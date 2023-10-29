Записываемся на ноготочки. Учёные выявили пользу маникюра в салоне для женской психики

Учёные хотели понять, как маникюр в салоне влияет на психическое благополучие женщин. По словам доцента Ацуси Кавакубо, сейчас у людей науки много интереса к тому, как практики ухода за собой влияют на психологическое состояние, и он захотел углубиться в эту тему.

Исследование построено на онлайн-опросе 500 японских женщин в возрасте от 20 до 30 лет, живущих в мегаполисах в разных регионах. Им задали несколько вопросов. В частности, учёных интересовало то, как они ухаживают за ногтями: делают ли маникюр — и если да, то где — дома или в салоне.

Оказалось, что уход за ногтями заряжает женщин позитивом, делает их более расслабленными, но при этом оживлёнными. Причём положительные эмоции ярче выражены, если женщина делает маникюр не сама, а в салоне, отметили авторы исследования.

Самое время записаться на ноготочки. Если, конечно, их состояние позволяет делать маникюр. А если ваши ногти крепостью и здоровьем не отличаются, вот 6 лайфхаков, как их сделать такими без всяких там БАДов.