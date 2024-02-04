Запиваете лекарства чаем или газировкой? Вот почему это большая ошибка

По словам врача, жидкость, которой мы запиваем таблетку, может замедлять или ускорять всасывание лекарства. Большую часть медикаментов нужно запивать именно водой, так как это самая нейтральная жидкость без химических примесей.

С точки зрения лекарственных взаимодействий есть опасные сочетания:

Грейпфрутовый сок

Он ускоряет метаболизм одних препаратов, то есть снижает их эффект, а других наоборот замедляет. От последнего может возникнуть передозировка. Этот кислый напиток абсолютно не сочетается с препаратами для сердца, фексофенадином (лекарство от аллергии) и будесонидом.

Чай и кофе

Напитки содержат танины, блокируют всасывание железа из ЖКТ. Поэтому между приёмом препаратов железа и чая/кофе должно пройти от 30 до часу. Из-за присутствующего в напитках кофеина они могут снижать эффект от снотворного.

Молоко

Оно содержит кучу полезных элементов таких как кальций, магний и казеин, но вот только они могут препятствовать всасыванию разных препаратов.

Газировка

Есть редкие исключения. Некоторые формы витамина D лучше запивать молоком, а препараты железа можно запивать кислыми соками. Но в любом случае по умолчанию для запивания лекарства идёт вода, остальные нюансы можно уточнить в инструкции или у врача.