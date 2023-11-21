Запор — это вам не шуточки. Врач рассказала, чем он опасен для организма
Любое нарушение в организме — проблема. То же касается и походов в туалет. Единственный вариант здорового стула — когда он ежедневный, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Если же кишечник отдаёт ненужное реже трёх раз в неделю, уже пора задуматься. Специалист объяснила, какие изменения в организме происходят на фоне запора.
Главный урон — если запоры стали верным спутником человека, из его организма перестают выводиться токсины. Они просто снова всасываются в кровь. Во-первых, из-за этого начинаются воспаления, а во-вторых, и того хуже — повышается риск развития рака кишечника.
Помимо этого, недовольство организма отразится ухудшением самочувствия:
- плохой аппетит;
- метеоризм;
- постоянный дискомфорт в животе;
- проблемы с кожей, акне;
- неприятный запах изо рта;
- снижение настроения и работоспособности;
- бессонница.
«Кишечник — наш второй мозг. Когда у нас все в порядке "там", мы чувствуем себя лучше, а жизнь играет ярче», — отметила Лебедева.
Поэтому лучше всё так и оставить, вооружившись советами по профилактике этого неприятного и неполезного состояния. Врач рекомендует сбалансированно питаться, выпивать свою норму воды и побольше двигаться.