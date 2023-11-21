Здоровье
01:00, 21 ноября 2023
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Запор — это вам не шуточки. Врач рассказала, чем он опасен для организма

Любое нарушение в организме — проблема. То же касается и походов в туалет. Единственный вариант здорового стула — когда он ежедневный, рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева. Если же кишечник отдаёт ненужное реже трёх раз в неделю, уже пора задуматься. Специалист объяснила, какие изменения в организме происходят на фоне запора.

Запор — это вам не шуточки. Врач рассказала, чем он опасен для организма
© Freepik/pressfoto

Главный урон — если запоры стали верным спутником человека, из его организма перестают выводиться токсины. Они просто снова всасываются в кровь. Во-первых, из-за этого начинаются воспаления, а во-вторых, и того хуже — повышается риск развития рака кишечника.

Помимо этого, недовольство организма отразится ухудшением самочувствия:

  • плохой аппетит;
  • метеоризм;
  • постоянный дискомфорт в животе;
  • проблемы с кожей, акне;
  • неприятный запах изо рта;
  • снижение настроения и работоспособности;
  • бессонница.

«Кишечник — наш второй мозг. Когда у нас все в порядке "там", мы чувствуем себя лучше, а жизнь играет ярче», — отметила Лебедева.

Поэтому лучше всё так и оставить, вооружившись советами по профилактике этого неприятного и неполезного состояния. Врач рекомендует сбалансированно питаться, выпивать свою норму воды и побольше двигаться.

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