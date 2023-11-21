Запор — это вам не шуточки. Врач рассказала, чем он опасен для организма

Главный урон — если запоры стали верным спутником человека, из его организма перестают выводиться токсины. Они просто снова всасываются в кровь. Во-первых, из-за этого начинаются воспаления, а во-вторых, и того хуже — повышается риск развития рака кишечника.

Помимо этого, недовольство организма отразится ухудшением самочувствия:

плохой аппетит;

метеоризм;

постоянный дискомфорт в животе;

проблемы с кожей, акне;

неприятный запах изо рта;

снижение настроения и работоспособности;

бессонница.

«Кишечник — наш второй мозг. Когда у нас все в порядке "там", мы чувствуем себя лучше, а жизнь играет ярче», — отметила Лебедева.

Поэтому лучше всё так и оставить, вооружившись советами по профилактике этого неприятного и неполезного состояния. Врач рекомендует сбалансированно питаться, выпивать свою норму воды и побольше двигаться.