Запоры могут быть предвестником неизлечимой болезни. Вот что выяснили учёные

Исследователи рассказали, что у пациентов с рассеянным склерозом вероятность развития депрессии за 5 лет до постановки диагноза была на 22% выше, чем у всех остальных. Также чаще наблюдались:

запоры,

проблемы сексуального характера,

циститы или инфекции мочевого пузыря,

инфекции мочевыводящих путей.

«Конечно, не у всех, у кого есть эти симптомы, разовьётся рассеянный склероз», — подчеркнула автор исследования, доктор Селин Луапре из Университета Сорбонны. Она отметила, что эти расстройства могут быть признаками других заболеваний, необязательно рассеянного склероза.

Тем не менее эти сведения могут быть полезны людям из группы риска. Например, тем, у кого рассеянный склероз в семейном анамнезе.

Рассеянный склероз вылечить пока что не получается. Есть лишь способы, которые позволяют контролировать течение болезни и облегчать симптомы.