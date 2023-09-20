Заразный и бьёт по поджелудочной. Чем опасен штамм коронавируса «пирола»

Что известно о штамме «пирола»

Штамм «пирола» начал активно распространяться летом. Всемирная организация здравоохранения внесла его в разряд «штамм под наблюдением» (всего в этом списке 7 вариантов коронавируса). Конкретно «пирола» — далёкий потомок варианта «омикрон», который в своё время называли самым заразным и наиболее устойчивым к антителам.

Почему же учёных заинтересовала именно «пирола»? Новая вариация отличается от «омикрона» на 34, что весьма много. Чем больше мутаций, тем больше вероятность того, что вирус сможет обходить имеющийся у людей иммунитет к COVID-19. Поговаривают даже, будто и «пирола» невосприимчива к имеющимся вакцинам. Однако это пока не подтверждено.

Пока «пирола» радикально не повысила смертность, то есть не оказалась опаснее своих предшественников. Она может вызывать заболевание повторно, однако у переболевших и получивших уже существующие ныне вакцины, согласно прогнозам, будет лёгкое течение инфекции. Кроме того, лабораторные исследования в Китае и Швеции говорят о том, что штамм может быть и не так заразен, как предполагалось ранее.

Для кого «пирола» опаснее всего

В появлении «пиролы» нет никакой сенсации, считает врач-терапевт Александр Матвеев. Штамм «омикрон» продолжает мутировать и создавать подобные вариации.

«Пока все новые подштаммы — потомки «омикрона», и мы в ожидании, появится ли принципиально другой клон . Клинически «пирола» продолжает тенденцию, которую задал «омикрон»: ставит новые рекорды по скорости распространения. Всё потому, что эволюция вируса направлена на то, чтобы легче сцепляться с клетками человека, быстрее его инфицировать и уходить от иммунного ответа. И предыдущие вакцинации и заболевания ковидом защищают уже не так надёжно», — объяснил врач «Секрету фирмы».

По его словам, новые штаммы уже не столь смертоносны. Сократилось число смертей среди заражённых, стало меньше тяжёлых пневмоний, тромбозов.

«При этом поменялись органы-мишени: вместо лёгких — сосудистые стенки мозга, поджелудочной железы и других органов. Если говорить про "входные ворота" — все потомки "омикрона" повреждают верхние дыхательные пути, остаются в носу, носоглотке, ротоглотке. Непредсказуемо, на какой орган пойдёт осложнение, но чаще это кишечник и поджелудочная, так что больные диабетом в группе риска », — пояснил терапевт.

Что делать, если подхватил коронавирус

Матвеев отметил, что тактика лечения не изменилась. Против новых штаммов коронавируса применяют противовирусные препараты, чтобы подавить репликацию вируса, а дальше уже лечение зависит от симптомов.

« Нужно разнообразить вакцины, усиливать их — в первую очередь, вакцину «Спутник». Препараты должны становиться поливалентными, направленными на несколько белков», — добавил врач.

Врач группы компаний BestDoctor Анна Симинович напомнила, что при малейшем подозрении на заражение коронавирусом необходимо выполнить тест на COVID-19.

«При подтверждении опасной инфекции, если у вас лёгкое течение, нужно оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Ни в коем случае не допускается самолечение, следуйте назначениям врача. При коронавирусной инфекции не следует принимать антибиотики самостоятельно, они не показаны при данном заболевании. Если ваше состояние ухудшается, незамедлительно следует рассмотреть вопрос о лечении в стационаре», — сказала специалист в беседе с «Секретом».