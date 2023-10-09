Здоровье
14:20, 09 октября 2023
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Защитник сердца. Врачи рассказали о неожиданной пользе сала для здоровья

Сало и здоровое питание обычно считаются не лучшим сочетанием. Этот продукт и правда калориен, но, оказывается, сало может уберечь от инсульта или хотя бы снизить риск его развития. О неожиданных полезных свойствах сала рассказали врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и её соведущие, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман.

Защитник сердца. Врачи рассказали о неожиданной пользе сала для здоровья
© Freepik/master1305

По словам Малышевой, употребление твёрдых сортов жира, то есть сала, уменьшает риски инсульта. Она также добавила, что свинина содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты и вообще этот вид мяса полезнее всех остальных. А полиненасыщенные кислоты снижают уровень воспаления в организме, уточнил Продеус.

Иммунолог, в свою очередь, добавил, что свиное сало, как принято считать, не повышает риски появления атеросклеротических бляшек.

В то же время врач Гандельман заметил, что целенаправленно есть сало для того, чтобы не допустить атеросклероз, не стоит. Всё-таки это очень калорийный продукт. Но если вам захотелось кусочек — можно съесть без зазрений совести.

О других полезных свойствах сала «Секрет» рассказал тут.

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