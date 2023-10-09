Защитник сердца. Врачи рассказали о неожиданной пользе сала для здоровья

По словам Малышевой, употребление твёрдых сортов жира, то есть сала, уменьшает риски инсульта. Она также добавила, что свинина содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты и вообще этот вид мяса полезнее всех остальных. А полиненасыщенные кислоты снижают уровень воспаления в организме, уточнил Продеус.

Иммунолог, в свою очередь, добавил, что свиное сало, как принято считать, не повышает риски появления атеросклеротических бляшек.

В то же время врач Гандельман заметил, что целенаправленно есть сало для того, чтобы не допустить атеросклероз, не стоит. Всё-таки это очень калорийный продукт. Но если вам захотелось кусочек — можно съесть без зазрений совести.

О других полезных свойствах сала «Секрет» рассказал тут.