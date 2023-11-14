Завари немного боли. Врач рассказала об опасных свойствах чая

По словам врача, организм человека хорошо переносит природный кофеин. Просто у некоторых людей к этому веществу повышенная чувствительность. Поэтому у них после чашечки чая может заболеть живот или голова, начаться диарея.

«У кого-то может начать болеть голова, повысится давление, появится тахикардия », — предупредила Бережная в беседе с «Радио Sputnik».

Чем ещё может быть опасен чай:

Нарушает сон . Если пить напиток в неподходящее время, проблемы будут даже при нормальной переносимости кофеина. Пить чай следует в первой половине дня;

Содержит вещества, мешающие усвоению витаминов и микроэлементов . Поэтому его нельзя пить сразу после еды.

Содержит дубящие вещества. Они могут сами по себе нарушать переваривание некоторых продуктов.

Бодриться можно не только кофе и чаем. Какие ещё есть варианты и насколько они эффективны — узнайте здесь.