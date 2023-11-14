Завари немного боли. Врач рассказала об опасных свойствах чая
Чай нахваливают за его тонизирующий эффект, способность прочищать организм от микробов и снижать уровень холестерина. Но есть и обратная сторона медали, о которой любители чая забывают. Все слышали, что в кофе есть кофеин, поэтому перебарщивать с напитком опасно. Но тот же кофеин, хоть и в меньшей концентрации, присутствует и в чае. Из-за этого вещества может начать болеть голова и другие части тела, предупредила гастроэнтеролог Ирина Бережная.
По словам врача, организм человека хорошо переносит природный кофеин. Просто у некоторых людей к этому веществу повышенная чувствительность. Поэтому у них после чашечки чая может заболеть живот или голова, начаться диарея.
«У кого-то может начать болеть голова, повысится давление, появится тахикардия», — предупредила Бережная в беседе с «Радио Sputnik».
Чем ещё может быть опасен чай:
Нарушает сон. Если пить напиток в неподходящее время, проблемы будут даже при нормальной переносимости кофеина. Пить чай следует в первой половине дня;
Содержит вещества, мешающие усвоению витаминов и микроэлементов. Поэтому его нельзя пить сразу после еды.
Содержит дубящие вещества. Они могут сами по себе нарушать переваривание некоторых продуктов.
Бодриться можно не только кофе и чаем. Какие ещё есть варианты и насколько они эффективны — узнайте здесь.