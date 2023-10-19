Зависит ли от кислотности влагалища пол будущего ребёнка? Отвечает репродуктолог

По словам специалиста, гипотеза о кислотности влагалища основана на том, что якобы сперматозоиды, которые несут Y-хромосому, «любят» более щелочной уровень рН, который создаётся после овуляции.

«"Женские" сперматозоиды, наоборот, комфортнее чувствуют себя в кислой среде. Повышенная кислотность влагалищного отделяемого наблюдается на протяжении всего менструального цикла, кроме периовуляторного периода», — сказала врач.

Вторая гипотеза заключается в том, что сперматозоиды с Х-хромосомой медленнее и дольше не погибают, по сравнению со сперматозоидами с Y-хромосомой, и что при зачатии в дни овуляции больше шансов забеременеть мальчиком.

Ни та, ни другая теория не подтверждена.

«У нас нет никаких доказательных способов повышения вероятности рождения ребёнка одного или другого пола, поэтому повлиять на этот процесс мы не можем», — заключила Колода.

А ещё есть масса заблуждений есть о важности мужского здоровья в планировании ребёнка. Кто-то, например, до сих пор считает, что будущему отцу даже и проверяться не стоит... Акушер-гинеколог рассказал, почему такая позиция и ещё четыре других самых распространённых в корне неверны.