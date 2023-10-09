Завтракаете одной чашкой кофе? Придётся распрощаться со стройной талией

Сегодня кофе в умах людей не просто эликсир бодрости, а целый культ. Сколько раз вы видели в кино, рекламе и даже музыкальных клипах, как невыспавшийся человек выпивает чашечку кофе и мчит по делам? Кофе — напиток деловитых людей. Кофе — напиток трудолюбивых. Кофе — напиток продуктивных.

Но в реальной жизни привычка завтракать одним кофе не сулит ничего хорошего. Многие здесь возразят: кофе заряжает энергией и не даёт проголодаться до обеда. И это правда, но не полная.

« Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови , что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ, и ему приходится выживать на своих внутренних ресурсах», — сказала Татьяна Жаровская в беседе с «Радио Sputnik».

Вторая проблема: привычка завтракать кофе провоцирует метаболический симптом. Проще говоря, у человека начинает расти талия, пояснила диетолог. У женщин в норме талия должна быть не более 82–85 см, а у мужчин – не более 90–92 см. Если заметили приближение к этим размерам, пора начинать завтракать нормально.

А что такое «нормальный завтрак»? По калорийности завтрак может составлять до половины суточного рациона, отметила диетолог. В рационе обязательно должны быть продукты с насыщенными жирами — сливочное масло, яйца и т. п. Подробнее о хорошем завтраке — здесь.