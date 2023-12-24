Жаль выкинуть старую тушь? Вот что она может сделать с вашими глазами
У львиной доли косметики срок годности после её открытия не превышает 3 месяцев, а если в ней есть натуральные компоненты — то и того меньше. Но как-то жаль выкидывать тушь, когда отдал такие деньги, а воспользовался ей всего ничего. К тому же вроде бы и выглядит она неплохо… Бьюти-эксперт Рия Горбунова рассказала, чем может обернуться такая экономия.
По словам специалистки, все сроки годности обычно пишут на упаковке — там будет стоять дата либо изготовления, либо того момента, до которого тушь лучше использовать. Но иногда косметика портится раньше указанных сроков — из-за неправильного хранения или если случайно туда попали какие-нибудь бактерии.
Что будет, если использовать старую тушь? Могут появиться:
- конъюнктивит;
- кератит;
- различные аллергические реакции;
- сильное слезотечение;
- зуд;
- отёк век;
- травмы и царапины на роговице.
Как понять, что тушь испортилась? Она:
- слишком густая;
- с неоднородной консистенцией;
- имеет неприятный запах;
- осыпается после нанесения.
Тушь дольше проживёт, если:
- щёточку из тюбика каждый раз доставать плавно и лёгкими зигзагообразными движениями;
- после использования щёточку почистить от туши чистой влажной салфеткой;
- не хранить тушь в ванной;
- не разводить подсохшую тушь слюной;
- наносить тушь на чистые ресницы.
Реанимировать старую тушь можно:
- разбавив водой, увлажняющими каплями для глаз, касторовым или репейным маслом, тоником без содержания спирта;
- опустив закрытую тушь в кипящую воду на несколько минут (но способ одноразовый).
В ванной, кстати, не стоит хранить не только тушь, но и противозачаточные. А почему — читайте в этом материале.