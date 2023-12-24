Жаль выкинуть старую тушь? Вот что она может сделать с вашими глазами

По словам специалистки, все сроки годности обычно пишут на упаковке — там будет стоять дата либо изготовления, либо того момента, до которого тушь лучше использовать. Но иногда косметика портится раньше указанных сроков — из-за неправильного хранения или если случайно туда попали какие-нибудь бактерии.

Что будет, если использовать старую тушь? Могут появиться:

конъюнктивит;

кератит;

различные аллергические реакции;

сильное слезотечение;

зуд;

отёк век;

травмы и царапины на роговице.

Как понять, что тушь испортилась? Она:

слишком густая; с неоднородной консистенцией; имеет неприятный запах; осыпается после нанесения.

Тушь дольше проживёт, если:

щёточку из тюбика каждый раз доставать плавно и лёгкими зигзагообразными движениями;

после использования щёточку почистить от туши чистой влажной салфеткой;

не хранить тушь в ванной;

не разводить подсохшую тушь слюной;

наносить тушь на чистые ресницы.

Реанимировать старую тушь можно:

разбавив водой, увлажняющими каплями для глаз, касторовым или репейным маслом, тоником без содержания спирта; опустив закрытую тушь в кипящую воду на несколько минут (но способ одноразовый).

В ванной, кстати, не стоит хранить не только тушь, но и противозачаточные. А почему — читайте в этом материале.