Здоровье
18:40, 24 декабря 2023
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Жаль выкинуть старую тушь? Вот что она может сделать с вашими глазами

У львиной доли косметики срок годности после её открытия не превышает 3 месяцев, а если в ней есть натуральные компоненты — то и того меньше. Но как-то жаль выкидывать тушь, когда отдал такие деньги, а воспользовался ей всего ничего. К тому же вроде бы и выглядит она неплохо… Бьюти-эксперт Рия Горбунова рассказала, чем может обернуться такая экономия.

Жаль выкинуть старую тушь? Вот что она может сделать с вашими глазами
© Alexander Grey / Unsplash

По словам специалистки, все сроки годности обычно пишут на упаковке — там будет стоять дата либо изготовления, либо того момента, до которого тушь лучше использовать. Но иногда косметика портится раньше указанных сроков — из-за неправильного хранения или если случайно туда попали какие-нибудь бактерии.

Что будет, если использовать старую тушь? Могут появиться:

  • конъюнктивит;
  • кератит;
  • различные аллергические реакции;
  • сильное слезотечение;
  • зуд;
  • отёк век;
  • травмы и царапины на роговице.

Как понять, что тушь испортилась? Она:

  1. слишком густая;
  2. с неоднородной консистенцией;
  3. имеет неприятный запах;
  4. осыпается после нанесения.

Тушь дольше проживёт, если:

  • щёточку из тюбика каждый раз доставать плавно и лёгкими зигзагообразными движениями;
  • после использования щёточку почистить от туши чистой влажной салфеткой;
  • не хранить тушь в ванной;
  • не разводить подсохшую тушь слюной;
  • наносить тушь на чистые ресницы.

Реанимировать старую тушь можно:

  1. разбавив водой, увлажняющими каплями для глаз, касторовым или репейным маслом, тоником без содержания спирта;
  2. опустив закрытую тушь в кипящую воду на несколько минут (но способ одноразовый).

В ванной, кстати, не стоит хранить не только тушь, но и противозачаточные. А почему — читайте в этом материале.

Автор:Ника Белова
Редакция
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