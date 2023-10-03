Россиянок с хроническим недосыпом предупредили о высоком риске гипертонии

В исследовании женской больницы Бригхэма (США) приняли участие более 66 000 женщин. Исследователи с 2001 по 2017 год наблюдали за женщинами в возрасте от 25 до 42 лет. Ни у кого из них не было гипертонии на момент начала исследования.

Учёные собрали информацию о возрасте участниц, расе, индексе массы тела (ИМТ), диете, образе жизни, физической активности, случаях апноэ во сне, семейном анамнезе и другие данные.

У 25 987 женщин, у которых за время наблюдений появилась гипертония, были проблемы со сном. Они спали менее 7–8 часов в сутки. Кроме того, мало спавшие участницы были в среднем полнее высыпающихся женщин. Они чащи курили, меньше двигались, плохо питались, употребляли алкоголь. Менопауза у них наступала раньше.

Исследование не доказывает прямой связи между гипертонией и плохим сном, подчеркнули авторы работы. Однако они предполагают, что недосып может запустить опасную цепную реакцию: из-за плохого сна в организме будет задерживаться натрий, возрастёт жёсткость артерий и увеличится сердечный выброс — объём крови, прокачиваемый сердцем в сосудистую систему. В конце концов, всё это приведёт к повышенному давлению.

Пожилые люди часто просыпаются по ночам и потом уже не могут уснуть. Точно не известно почему, но из-за этого у них развиваются атеросклеротические бляшки в сосудах. Подробнее об этом — здесь.