Американка выдумала рак у дочери и годами дурила окружающих

По данным New York Post, 41-летняя Памела Рид из Огайо рассказывала, что у её семилетней дочери рак. Причём велись на это и друзья, и незнакомцы, а женщина благополучно собирала со всех пожертвования.

Деньги Рид тратила, как хотела, и, возможно, так бы обман и продолжался, но схему раскрыли. Учительница якобы больной девочки обнаружила, что ребёнок отлично видит правым глазом, тогда как мать утверждала, что она слепа на него.

А дальше пошли разбирательства, в ходе которых выяснилось, что никакого рака у ребёнка нет. Сначала Рид отрицала всё, но потом созналась в мошенничестве. Сейчас женщина сидит под стражей и ждёт решения суда, а детей у неё забрали органы опеки.

Ранее победительница лотереи едва не выбросила билет с выигрышем в $925 000 (это 84 млн рублей).