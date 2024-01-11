Американка выдумала рак у дочери и годами дурила окружающих
С детства все знают, что обманывать нехорошо, но есть ещё ложь во благо, с которой не всё так просто. Так что обман бывает разным, и иногда он даже может быть чем-то оправдан. Но вот ложь ради наживы абсолютно точно не имеет ничего общего с нравственными идеалами. К примеру, жительница США годами твердила всем, что у её дочери рак. Как выяснилось, всё это было ради пожертвований.
По данным New York Post, 41-летняя Памела Рид из Огайо рассказывала, что у её семилетней дочери рак. Причём велись на это и друзья, и незнакомцы, а женщина благополучно собирала со всех пожертвования.
Деньги Рид тратила, как хотела, и, возможно, так бы обман и продолжался, но схему раскрыли. Учительница якобы больной девочки обнаружила, что ребёнок отлично видит правым глазом, тогда как мать утверждала, что она слепа на него.
А дальше пошли разбирательства, в ходе которых выяснилось, что никакого рака у ребёнка нет. Сначала Рид отрицала всё, но потом созналась в мошенничестве. Сейчас женщина сидит под стражей и ждёт решения суда, а детей у неё забрали органы опеки.
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