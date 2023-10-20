Женщина впала в кому и лишилась ноги из-за обычного гриппа

Миллер было 33 года, когда она заболела. Всё началось с болей в горле и голове. Но самолечение не помогло, и женщину отправили на рентген грудной клетки. На снимке ничего страшного не оказалось, пациентке выписали сироп от кашля, ингалятор и отправили домой.

Той же ночью американка почувствовала себя совсем плохо. Из-за сильных болей в спине Миллер начала терять сознание. Её отвезли в больницу на скорой. Повторное обследование показало: грипп перерос в двустороннюю бактериальную пневмонию, которая поражает оба лёгких. Это заболевание протекает тяжелее, чем вирусная пневмония.

Пациентку подключили к ИВЛ и аппарату искусственного кровообращения (ЭКМО). Последний поддерживает работу сердца и лёгких, но ухудшает кровообращение в других частях тела. У Миллер нарушился кровоток в левой ноге, начался сепсис. В итоге ногу ей ампутировали. Также серьёзные повреждения получило одно из лёгких пациентки.

Женщина пролежала в медикаментозной коме 3 недели. Затем ещё 2 месяца она провела в больнице, пока не восстановилась и не научилась ходить с помощью протеза.

Всего этого американка могла избежать, если бы вовремя привилась. Ну или хотя бы следила за своим иммунитетом тщательнее. Ранее мы рассказывали о самых доступных способах подготовить иммунитет к зиме.