Женщинам назвали золотые правила, которые уберегут от цистита

Соблюдайте гигиену. Движения при гигиенических процедурах должны быть спереди назад, чтобы в уретру не попали бактерии из области заднего прохода. Также важно хотя бы раз в день подмываться тёплой водой и регулярно менять нижнее бельё.

Сходите в туалет после секса. Это важно, так как во время него в уретру может проникнуть патогенная флора. После примите душ и смажьте вход в уретру антибактериальными мазями или спреем.

Не терпите, если хочется писать. Это важный элемент профилактики цистита.

Не переохлаждайтесь. Тепло одевайтесь, не сидите на холодных поверхностях, не купайтесь в прохладной и тем более холодной воде, а после контакта с водой вытирайтесь полотенцем и надевайте сухое бельё.

Следите за питанием. Развитие и обострение цистита может спровоцировать еда. Вредны пряности, специи, кофе, жареное, маринованное и алкоголь. Также важно пить достаточное количество жидкости — около 6–8 стаканов в день.