Женщинам назвали золотые правила, которые уберегут от цистита
Простыми словами цистит — это воспаление мочевого пузыря. Заболевание неприятное, с симптомами в виде частого, болезненного мочеиспускания, сопровождающегося резью и жжением. Оно бывает как у мужчин, так и у женщин. Но больше шансов с ним столкнуться — у дам, из-за анатомических особенностей. Поэтому им особенно важно заняться профилактикой этого недуга. Рассказываем, что нужно предпринять.
Как не заработать цистит
Соблюдайте гигиену. Движения при гигиенических процедурах должны быть спереди назад, чтобы в уретру не попали бактерии из области заднего прохода. Также важно хотя бы раз в день подмываться тёплой водой и регулярно менять нижнее бельё.
Сходите в туалет после секса. Это важно, так как во время него в уретру может проникнуть патогенная флора. После примите душ и смажьте вход в уретру антибактериальными мазями или спреем.
Не терпите, если хочется писать. Это важный элемент профилактики цистита.
Не переохлаждайтесь. Тепло одевайтесь, не сидите на холодных поверхностях, не купайтесь в прохладной и тем более холодной воде, а после контакта с водой вытирайтесь полотенцем и надевайте сухое бельё.
Следите за питанием. Развитие и обострение цистита может спровоцировать еда. Вредны пряности, специи, кофе, жареное, маринованное и алкоголь. Также важно пить достаточное количество жидкости — около 6–8 стаканов в день.
Будьте особенно внимательны в беременность и менопаузу. Риск возникновения цистита в эти периоды выше из-за гормональных сбоев. Беременным рекомендуют регулярно сдавать анализы мочи и контролировать состояние диуреза. Меры профилактики цистита при климаксе определяет гинеколог.
А доктор Кэтрин Худ порекомендовала быть осторожнее с бомбочками для ванны. По её словам, у женщины выше шансы заработать цистит из-за красителей и ароматизаторов в их составе.