Не делайте педикюр с гель-лаком зимой. Слишком много рисков
Гель-лак для современной женщины стал неотъемлемой частью обязательных бьюти-процедур. Руки и ноги всегда выглядят ухоженно и красиво, а цвет лака поможет дополнить любой образ. Впрочем, врачи говорят, что увлекаться этим покрытием не стоит, особенно зимой. Почему это так, Life.ru рассказала дерматолог Наталия Жовтан.
По словам эксперта, зимой ногти на ногах растут медленнее и ношение гель-лака может продлиться дольше месяца. Это повышает риски развития грибка. Плюс в составе перманентного покрытия содержатся опасные для здоровья вещества — формальдегид, формальдегидные смолы и консерванты. От них могут развиться аллергия, дерматит, экзема или респираторные нарушения.
Например, в составе некоторых гель-лаков есть толуол — он вообще запрещён во многих странах. Вещество опасно даже в небольших количествах. Дибутилфталат в высоких концентрациях может повлиять на гормональный фон, а камфора — вызывать головную боль и тошноту. От одного раза проблем не возникнет, но если носить гель-лак годами непрерывно, то проблемы могут дать о себе знать. Лучше давать ногтям месяц отдыха, а на месяц наносить покрытие. В перерывах стоит делать специальные ванночки, использовать восстанавливающие масла и лосьоны.
А вот от педикюра зимой лучше не отказываться. И вот почему.