Не делайте педикюр с гель-лаком зимой. Слишком много рисков

По словам эксперта, зимой ногти на ногах растут медленнее и ношение гель-лака может продлиться дольше месяца. Это повышает риски развития грибка. Плюс в составе перманентного покрытия содержатся опасные для здоровья вещества — формальдегид, формальдегидные смолы и консерванты. От них могут развиться аллергия, дерматит, экзема или респираторные нарушения.

Например, в составе некоторых гель-лаков есть толуол — он вообще запрещён во многих странах. Вещество опасно даже в небольших количествах. Дибутилфталат в высоких концентрациях может повлиять на гормональный фон, а камфора — вызывать головную боль и тошноту. От одного раза проблем не возникнет, но если носить гель-лак годами непрерывно, то проблемы могут дать о себе знать. Лучше давать ногтям месяц отдыха, а на месяц наносить покрытие. В перерывах стоит делать специальные ванночки, использовать восстанавливающие масла и лосьоны.

А вот от педикюра зимой лучше не отказываться. И вот почему.