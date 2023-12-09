Жестокие слова разбивают сердце. Учёные доказали, что это уже не метафора

Учёные изучили 49 супружеских пар из Чикаго, чтобы оценить реакцию сердца в стрессовых ситуациях — как меняется давление и частота сокращений. Этот момент особенно важен для здоровья сердца — чем чаще случаются такие переработки, тем сильнее изнашивается орган и тем выше риск развития различных заболеваний. Тут всё подчиняется законам логики.

Показатели сердца снимались в спокойной обстановке, а также в разговорах на позитивные темы и ссорах. Оказалось, что во время споров, когда произносится больше негативных и обидных слов, сердце заходится как сумасшедшее и изнашивается быстрее. Исследователи не отрицают и обратной связи — чем сильнее бьётся сердце, тем чаще вырываются необдуманные слова, способные ранить.

В браке можно не только сердце надсадить, но и приобрести гипертонию, если у партнёра проблемы с давлением. Нет, она не передаётся воздушно-капельным путём, а как так получается — читайте здесь.