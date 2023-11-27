Жир никуда не денется. Названы главные минусы разгрузочных дней

Что такое разгрузочные дни

Диетологи называют разгрузочными те дни, во время которых человек потребляет минимум калорий — не больше 1500. Также в эти дни он отказывается от фастфуда, сладкого и солёного. То есть это не полный отказ от еды, а частичный.

Зачем устраивают разгрузочные дни? По словам Кашух, обычно это делают для снижения веса. Некоторые исследования показывают, что чередование «голодных» дней с обычными эффективнее постепенного снижения калорий в рационе. Но другие исследования говорят, что особой разницы между методами нет.

Минусы разгрузочных дней

«Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным», — отметила гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.Ru».

Она назвала три главных минуса разгрузочных дней :

Сложность соблюдения баланса калорий . Многие воспринимают разгрузочный день как карт-бланш на переедание во все остальные дни. Мол, сегодня поем бургеров, а завтра посижу на кефире и яблоках, и тогда точно не наберу вес. Это заблуждение.

Приходится терпеть голод . Из-за этого падает работоспособность, ухудшается настроение.

Возможны расстройства ЖКТ, дефицит витаминов и минералов.

После разгрузочного дня вес и правда слегка снижается, отметила Кашух. Но это происходит не за счёт сокращения жира, а за счёт выведения лишней жидкости из организма. А вот чтобы избавиться от жира, нужны физические нагрузки и просто сбалансированный рацион питания.