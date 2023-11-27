Жир никуда не денется. Названы главные минусы разгрузочных дней
Устраивать разгрузочные дни для похудения было модно в советское время, но сейчас большинство специалистов считают этот метод неразумным. Его эффективность переоценивают: после дня на кефире и яблоках из организма выводится лишняя жидкость, но жира при этом меньше не становится. Подробнее об этом рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Что такое разгрузочные дни
Диетологи называют разгрузочными те дни, во время которых человек потребляет минимум калорий — не больше 1500. Также в эти дни он отказывается от фастфуда, сладкого и солёного. То есть это не полный отказ от еды, а частичный.
Зачем устраивают разгрузочные дни? По словам Кашух, обычно это делают для снижения веса. Некоторые исследования показывают, что чередование «голодных» дней с обычными эффективнее постепенного снижения калорий в рационе. Но другие исследования говорят, что особой разницы между методами нет.
Минусы разгрузочных дней
«Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным», — отметила гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.Ru».
Она назвала три главных минуса разгрузочных дней :
Сложность соблюдения баланса калорий. Многие воспринимают разгрузочный день как карт-бланш на переедание во все остальные дни. Мол, сегодня поем бургеров, а завтра посижу на кефире и яблоках, и тогда точно не наберу вес. Это заблуждение.
Приходится терпеть голод. Из-за этого падает работоспособность, ухудшается настроение.
Возможны расстройства ЖКТ, дефицит витаминов и минералов.
После разгрузочного дня вес и правда слегка снижается, отметила Кашух. Но это происходит не за счёт сокращения жира, а за счёт выведения лишней жидкости из организма. А вот чтобы избавиться от жира, нужны физические нагрузки и просто сбалансированный рацион питания.