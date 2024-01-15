Живёте далеко от парка? Это может отразиться на костях вашего ребёнка

В результате оказалось, что прочность костей лучше у детей, которые живут на территории, где в радиусе 1000 метров от их дома на 20–25% больше зелени. При этом риск очень низкой плотности костной ткани у этих детей — на 66% ниже. И нет разницы, кто ребёнок — мальчик или девочка.

Такие результаты могут быть связаны с тем, что дети, живущие рядом с парком, более физически активны. А это как раз стимулирует рост костей.

Исследователи сделали вывод, что увеличение размера и доступности зелёных зон для детей может предотвратить переломы и остеопороз, когда они доживут до преклонных лет. Таким образом, городские планировщики могут сделать кости детей более крепкими, отметил один из учёных, работавших над этим исследованием, профессор Тим Наврот.

Согласно предыдущим исследованиям, зелень вокруг даёт множество преимуществ для развития детей, включая меньший риск избыточного веса, более низкое кровяное давление, более высокий IQ и лучшее психическое и эмоциональное благополучие. У взрослых в тех же условиях улучшается физическое и психическое здоровье.

А ранее учёные обнаружили ещё одно полезное свойство тёмного шоколада.