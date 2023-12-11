Жжёте свечи дома? Ждите проблем с головой

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе домашних свечей, — состав. Из парафина — самые вредные свечи. Во время горения они выделяют токсичные для человека вещества — бензол и толуол.

Неприятные последствия — головная боль, бессонница и даже снижение умственных способностей. А из-за частиц сажи, выделяемых при горении парафиновых свечей, могут быть проблемы с дыхательной системой.

Менее опасными считаются гелевые свечи. Однако они тоже сделаны из продуктов нефтепереработки.

Самый безопасный материал — натуральный воск: пчелиный, кокосовый, пальмовый и соевый. Последний горит дольше остальных. При этом любой из них безопасен для человека.

Перед покупкой свечи обратите внимание на фитиль. Иногда производители «укрепляют» его свинцовым стержнем. Но не учитывают, что при нагревании свинца выделяются ядовитые испарения, влияющие на головной мозг.

Ароматизированные свечи будут безопасны, только если в составе натуральные эфирные масла. Ароматические отдушки , увы, синтезируются из фенола, ацетона, толуола и другие токсичных веществ.

Если зажигать свечи в проветриваемых помещениях с хорошей вентиляцией, риска для здоровья не будет. Главное — чувство меры, заключил заместитель главного врача по терапии компании «Мой медицинский центр», врач-пульмонолог, профессор кафедры госпитальной терапии медицинского факультета СПбГУ, д. м. н. Виталий Середа.