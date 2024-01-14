20:00, 14 января 2024
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Зимой можно не ходить в спортзал. Вот 10 альтернатив
В холодное время года заниматься какой-то активностью совсем не хочется — то ли дело завернуться в пледик и застрять на диване. Многие процессы в организме замедляются, поэтому так легко набрать лишние килограммы. Спорт в это время необходим, но привычный поход в зал можно заменить зимними альтернативами. О них и рассказал тренер Прыгунов.
Мастер спорта России по бодибилдингу, фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал, чем можно заменить надоевшую тренировку зимой. Вариантов уйма:
- прогулки на лыжах (300−500 ккал в час);
- катание на коньках (600−900 ккал в час);
- катание на санках (400−600 ккал за час);
- ходьба на снегоступах (300−450 ккал в час при умеренном темпе, 570−840 ккал — при интенсивном);
- катание на сноуборде (300−450 ккал в час);
- ски-альпинизм — подъём на горных лыжах в гору (750−1000 ккал в час);
- поход или прогулка (300−450 ккал за час быстрой ходьбы);
- хоккей (500−700 ккал за час);
- тюбинг (400−600 ккал за час);
- веселье на свежем воздухе — с игрой в снежки, лепкой снеговика и прочим (400−500 ккал за час).