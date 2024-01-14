Здоровье
20:00, 14 января 2024
1 мин.

Зимой можно не ходить в спортзал. Вот 10 альтернатив

В холодное время года заниматься какой-то активностью совсем не хочется — то ли дело завернуться в пледик и застрять на диване. Многие процессы в организме замедляются, поэтому так легко набрать лишние килограммы. Спорт в это время необходим, но привычный поход в зал можно заменить зимними альтернативами. О них и рассказал тренер Прыгунов.

Зимой можно не ходить в спортзал. Вот 10 альтернатив
© Glenna Haug / Unsplash

Мастер спорта России по бодибилдингу, фитнес-тренер Михаил Прыгунов рассказал, чем можно заменить надоевшую тренировку зимой. Вариантов уйма:

  1. прогулки на лыжах (300−500 ккал в час);
  2. катание на коньках (600−900 ккал в час);
  3. катание на санках (400−600 ккал за час);
  4. ходьба на снегоступах (300−450 ккал в час при умеренном темпе, 570−840 ккал — при интенсивном);
  5. катание на сноуборде (300−450 ккал в час);
  6. ски-альпинизм — подъём на горных лыжах в гору (750−1000 ккал в час);
  7. поход или прогулка (300−450 ккал за час быстрой ходьбы);
  8. хоккей (500−700 ккал за час);
  9. тюбинг (400−600 ккал за час);
  10. веселье на свежем воздухе — с игрой в снежки, лепкой снеговика и прочим (400−500 ккал за час).
Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.